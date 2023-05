Nächtliche Aktion in der Nacht von Montag auf Sonntag in Leipzig

Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei sind vorbei. Das Ergebnis sind mindestens fünf weitere jahre unter der faschistischen Diktatur Erdogans und seiner AKP. Das Wahlergebnis ist die Folge massiven Wahlbetrugs und Einschüchterungsversuchen durch AKP und MHP Anhänger. Von freien oder gar gleichen Wahlen kann hier nicht die Rede sein. Die ersten Folgen dieser Wahl wurden bereits mit bekanntwerden der Ergebnisse spürbar. In den besetzten Gebieten in Nord-Ostsyrien schossen islamistische Milizen mit Maschienengwehren in die Luft und töteten und verletzten mehrere Menschen, in der Türkei selbst kam es ebenfalls zu rassistischen übergriffen gegen kurdische Menschen, während die Polizei Proteste der oppositionellen Kräfte gewaltsam auflöste. Erdogan selbst hetzte bei seiner Rede unter anderem gegen die LGBTQi+ Gemeinschaft, Kurd*innen und politische Gegner.

Und in Deutschland?

Während auch hier zu Lande in vielen städten türkische Faschisten Autokorsos und Versammlungen organisierten und den türkischen Dikator feierten, gratulierte der deutsche Kanzler Olaf Scholz seinem türkischen Kollegen und äußerte den Wunsch auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei.

Wieder einmal macht sich der deutsche Staat ganz bewusst zum Handlanger des Türkischen Faschismus, doch wie auch in der Türkei und Kurdistan bleibt der Antifaschistische Widerstand ungebrochen.

Bereits in der Nacht nach der Wahl kam es durch Leipziger Internationalist*innen, im Leipziger Westen zu einer ersten Reaktion auf die entäuschenden Wahlergebnisse, an eine Brücke über dem Karl-Heine Kanal hängten sie ein Transparent mit der Aufschrift “Tod dem Diktator Erdogan!”, daneben hing kopfüber an den Füßen aufgehängt eine Figur des türkischen Diktators Erdogan.

Dieses Zeichen des Widerstands macht Mut, sorgen wir dafür, dass es das erste von vielen ist und bleiben wir weiter Wachsam und bereit gegen die Angriffe des türkischen Faschismus auf die Freiheit der Menschen in der Türkei und Kurdistan.

-Schulter an Schulter gegen den Faschismus! – Fasizme karsi Omuz Omuza! -