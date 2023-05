İş Bank Filiale in Berlin markiert

Wenige Stunden nach dem entgültigem Ergebnis der Stichwahl in der Türkei wurde die İş Bank in Berlin Wedding markiert. Die deutsche İş Bank AG gehört zu 100 Prozent dem türkischem Kreditinstitut Türkiye İş Bankası, einem der umsatzstärksten Unternehmen der Türkei, welches auch international zu den Big Playern gehört.

Auch wenn beachtliche Aktienanteile des Unternehmens von der kemalistischen CHP gehalten werden, die sich im Zuge der Wahl bekanntlich als mal mehr mal weniger demokratische Kraft der Türkei inszenierte, bildet die İş Bankası einen bedeutenden Teil des Rückrats des türkischen Staates. Einem Staat der auf dem Genozid an den Suryoye, dem armenischen Volk und den Pontosgriechen aufgebaut wurde. Die İş Bankası ist auch heute mitverantwortlich für die alltäglichen Verbrechen der türkischen Armee in Kurdistan, sein dies die Giftgasangriffe gegen die Guerilla in den Medya Verteidigungsgebieten, der Drohnenterror in Rojava oder die Unterdrückung ethnischer Minderheiten auf türkischen Staatsgebiet.

Der lange Arm der Türkei reicht dabei auf unerschiedlichste Weisen bis nach Deutschland. Allein zehntausende Mitarbeiter und Informanten arbeiten hier für den Geheimdienstes MIT, in den Ditib Moscheen predigen Imame der Religionsbehörde Diyanet, um dort Nationalismus und Kriegslust zu schüren, Zehntausende unterstütyen offen faschistische Parteien wie MHP oder die İYİ Parti und hier tätige Unternehmen spülen Geld in die Kriegskassen Ankaras. Der Krieg in Kurdistan geht uns also unmittelbar an, denn auch der Deutsche Staat war uns ist Teil dieses Krieges. Mit der Wiederwahl Erdogans stehen nun alle Zeichen auf eine weitere Eskalation, sei dies nun eine neue Offensive in Rojava oder in Südkurdistan. Egal welcher Fall eintritt, die BRD darf kein ruhiges Hinterland dieses Krieges sein und dazu sollten wir unseren Teil beitragen.

Fight 4 Rojava! Biji Berxwedana Gerilla!