Hendrik Möbus in Merseburg geoutet!

Möbus ist Rechter Musiker, Vertreibt ein Nazi-Black-Metal Label & ist strammer Rechtsextremist. In Deutschland mag er zwar nur minimal in die rechte Szene involviert wirken, doch international ist er ein rechter Star, immer wieder wird er auf Rechten Metalfestivals gesichtet und lässt sich mit internationalen Nazis ablichten.

Möbus ist erstmals bekanntgeworden durch den Mord am Mitschüler Sandro Beyer. Den damals 15- Jährigen lockten er und seine Freunde Andreas K. und Sebastian Schauseil im Jahr 1993 unter einem Vorwand in den Wald, wo sie ihn anschließend erdrosselten. Da die jungen Männer damals schon sehr an der Black-Metal Szene interessiert waren wurde der Mord damals deutschlandweit als der „Satansmord von Sondershausen“ bekannt. Das aber ein ableistisches Motiv nicht fernliegt und Beyer kein zufälliges Opfer war lässt sich aus Späteren Aussagen und Interview mit Möbus herauslesen. Dieser traf vor Gericht schon die Aussage das er den Mord nicht bereue und er keine Schuld empfinde. Das Opfer sei ihm egal gewesen, schließlich handelte es sich bei Beyer um ein „lebensunwürdiges Geschöpf“

Möbus ist bis heute eine der bekanntesten und prägendsten Personen der Nationalsocialist-Black-Metal Szene. Er spielt bis heute noch in Rechten Metal Bands wie Absurd. Auch ist er Gründer des bekannten NSBM-Labels „Darker than Black Records“ in dessen Namen er immer wieder rechte Musikfestivals organisiert sowie CDs & Merch von Nazi-Bands verkauft und produziert. Später übernahm er von seinem Bruder Ronald Möbus noch das Label Nebelklang, sein Bruder ebenfalls ein Nazi, das Label ebenfalls ein NSBM-Label. Da der offene Verkauf von vielen der Merchartikel die diese Label vertrieben verboten war, aufgrund zum Beispiel dem Benutzen von Nazi-Symbolen wie SS-Runen oder Hakenkreuzen, versuchte er in der Vergangenheit immer wieder anonymisiert diese Artikel im Internet zu verkaufen. Nachweislich vertrieb er bis 2021 noch Artikel von seinen Labels offen auf Metal Foren.

Heutzutage ist Möbus Gewerbeadresse in Halle angesiedelt und er wohnhaft in Merseburg.

Doch rechte Schweine werden weder in Halle noch Merseburg noch sonst irgendwo geduldet, weshalb es wichtig ist, solchen Leuten Konsequenzen für ihr Handeln aufzuzeigen.

NAZIS RAUS AUS DER NACHBARSCHAFT!

links für mehr Infos:

https://www.antifainfoblatt.de/artikel/ns-black-metal-im-raum-erfurt

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1158275.prozess-gegen-neonazi-hendrik-...