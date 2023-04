Französchisch lernen #2 - Momente der Revolte März 23article

Eine Quelle, der man nicht mit geschlossenen Augen glauben sollte, die aber dennoch Spaß macht zu lesen, ist eine Zusammenfassung von Innenminister Gerald Darmanin am 5.April : Seit dem 16. April und der Nutzung des 49.3 um die Reform durchzusetzen wurden 299 Angriffe gegen öffentlichen Institutionen (Préfecture, Sous-préfecture, Rathäuser, Departementsrat) und 132 Angriffe gegen Lokale von Parlamentariern gezählt. Dazu 2500 Feuer auf der Strasse und 58 Autos und 13 Gebäude wurden in Brand gesteckt.

28.3.

Erheblicher Schaden in der Innenstadt von Valence, die Räume der Republikaner wurden verwüstet (https://sansnom.noblogs.org/archives/16219)

23.3.

Das Verwaltungsgericht von Nantes am Rande der Demonstration gegen die Rentenreform verwüstet und ist erst einmal geschlossen (https://sansnom.noblogs.org/archives/16080)

Demonstarationen in der ganzen Bretagne, Angriff auf die Polizeistation und den Unterpräfekten in Lorient, das Verwaltungsgericht in Nantes, Besetzung mehrerer Zuggleise (https://nantes.indymedia.org/posts/85216/mouvement-des-retraites-2023-suivi/)

Während Demo in Lorient: Feuer und zerbrochene Scheiben bei der Polizeistation, Feuer vor der Unterpräfektur, Marionette mit dem Konterfei von Emmanuel Macron gehängt (https://sansnom.noblogs.org/archives/16102)

Großer Schaden am Hauptsitz des Ministeriums in Lille am Rande einer Demonstration (https://sansnom.noblogs.org/archives/16120)

22.3.

Blockaden in St. Nazaire, wirtschaftliche Blockade und Schäden der Brücke (https://nantes.indymedia.org/posts/85216/mouvement-des-retraites-2023-suivi/)

20.3.

100.000 Euro Schaden in der Innenstadt von Dijon, Benzin auf einem Strommast machte die Beleuchtung und die Kameras funktionsunfähig (https://sansnom.noblogs.org/archives/16125)

18.3.

Wilder Protest in Caen: Zerstörte Fenster von Geschäften und Banken, blockierte Gleise, Müllbrände (https://sansnom.noblogs.org/archives/15988)

16.3.-10.04

Blokage der Rhône (https://reporterre.net/Rhone-bloque-les-eclusiers-font-barrage-a-la-reforme-des-retraites)

14.3.

Caen: Eine der größten Schulen Frankreichs blockiert (https://sansnom.noblogs.org/archives/16153)

11.3.

Rennes: Straßenkämpfe, Blockaden und Besetzung. Erfolgloser Räumungsversuch (https://sansnom.noblogs.org/archives/16153)

Nantes: Unruhen, Straßenkämpfe (https://nantes.indymedia.org/posts/85216/mouvement-des-retraites-2023-suivi/)

8.3.

Vier Betonwerke sabotiert gegen Gefängnisse, Abschiebeknäste und der Ausweitung der Metropole in Ile-de-France (https://sansnom.noblogs.org/archives/16322)

7.3.

Caen: Straßensperren, brennende Barrikaden, zerstörte Fahrkartenautomaten, Blockade der Uni und Besetzung (https://sansnom.noblogs.org/archives/16153)

Paris, Nantes u.a.: Müllabfuhr beginnt Steik für mind. 2 Wochen, Streiks bei der SNCF, im Transportwesen, im Energiewesen, im Bildungswesen, bei der Post, ...

Direkte Aktionen

31.3.

12 Fahrzeuge der GRDF (Gasanbieter) in Brand gesteckt in Toulouse (https://sansnom.noblogs.org/archives/16246)

Finanzamt in Bron angezündet (https://sansnom.noblogs.org/archives/16252)

28.3.

Von einem Brand betroffener Telefonmast in Isère: (https://sansnom.noblogs.org/archives/16240)

Sabotage der Eisenbahnsignale: Verkehrsunterbrechung für TGVs zwischen Paris und dem Südosten in Seine-et-Marne (https://sansnom.noblogs.org/archives/16228)

Sabotage des Schienenverkehrs in Boves (Somme): (https://sansnom.noblogs.org/archives/16211)

Blokage eines der grösste Warelager von Europa (https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/280323/l-aube-pres-de-marseille-deux-cents-salaries-bloquent-une-zone-d-entrepots-tentaculaire)

27.3.

Fahrzeuge von acht Bürgermeister*innen und einem Senator in Vasles bei Parthenay beschädigt (https://sansnom.noblogs.org/archives/16209)

Elektrokabelrollen und verbrannte Paletten bei Enedis in Marseille (https://sansnom.noblogs.org/archives/16213)

„ Hinter dem Krieg gewöhnliche Fabriken“ - Brandstiftung an einer Luftfahrtfabrik in der Ardèche (https://sansnom.noblogs.org/archives/16160)

Während einer Blockade gegen die Rentenreform Gymnasium in Lille in Brand gesteckt (https://sansnom.noblogs.org/archives/16167)

Sabotage des Bürgerprojekts für industrielle Windkraftanlagen in Segré (https://sansnom.noblogs.org/archives/16203)

26.3.

Drei Autos von Wärtern des Abschiebeknastes Montmédy angezündet (https://sansnom.noblogs.org/archives/16040)

25.3.

Schiebetüren und Erker des Haupteingangs des Rathauses in Samoëns eingeschlagen (https://sansnom.noblogs.org/archives/16187)

Fahrzeuge des kommunalen Reinigungsdienstes Toulouse angezündet (https://sansnom.noblogs.org/archives/16043)

24.3.

Tür des Rathauses von Guebwiller und die des Bezirksgerichts der Stadt wurden in der Nacht durch Molotow-Cocktails zerstört. (https://sansnom.noblogs.org/archives/16093)

Mindestens vier Tankstellen rund um Roubaix zerstört (https://sansnom.noblogs.org/archives/16046)

Versorgungsleitungen aller Pumpen einer Tankstelle in Nantes durchtrennt (https://sansnom.noblogs.org/archives/16033)

22.3.

7 Müllautos auf Videoüberwchtem Gelände in Lyon sabotiert (https://sansnom.noblogs.org/archives/16028#more-16028)

Zwei Funkantennen in Toulouse angezündet, 100.000 Menschen ohne Fernsehen über DTT und UKW sowie DAB-Radio (https://sansnom.noblogs.org/archives/15928, https://attaque.noblogs.org/post/2023/04/12/toulouse-equinoxe-de-feu/)

Sabotage von Glasfaserkablen, kein Internet, Fernsehen und Telefon für einen Tag (https://sansnom.noblogs.org/archives/15934)

Eingangstür zum Büro eines Abgeordneten zerstört in Fougères (https://sansnom.noblogs.org/archives/15954)

21.3.

Angezündete Fahrzeuge der Gefängnisverwaltung beim Abschiebeknast Le Progrès (https://sansnom.noblogs.org/archives/16196)

Zerstörte Internet-Glasfaser-Kästen in Saint-Jean-de-Boiseau (https://sansnom.noblogs.org/archives/16266)

20.3.

Molotow-Cocktails gegen die Fassade der Präfektur Isère (https://sansnom.noblogs.org/archives/16099)

Mehrere Autos in Loire beschädigt, inkl. Anleitung (https://sansnom.noblogs.org/archives/15985)

Schaufenster der Räumlichkeiten des Arbeitgeberverbandes in Angoulême zerstört (https://sansnom.noblogs.org/archives/16184)

Stein auf Abgeordnetenbüro in Alpes-Maritimes (https://sansnom.noblogs.org/archives/15936)

19.3.

Scheiben des Büros eines Parlamentsabgeordneten in Nizza eingeworfen (https://sansnom.noblogs.org/archives/15913)

17.3.

Angriff auf Arbeitszentrum in Poitiers (https://sansnom.noblogs.org/archives/16022)

Nächtlicher Besuch beim Arbeitgeberverband in Saint Etienne (https://sansnom.noblogs.org/archives/15904)

16.3.

Brandanschlag auf die Unterpräfektur in Drôme (https://sansnom.noblogs.org/archives/15895)

Sieben Schulbusse angezündet in Orange (https://sansnom.noblogs.org/archives/15891)

10.3.

Beschädigung von Bahnanlagen in Solidarität mit den Streiks (https://sansnom.noblogs.org/archives/15907)

6.3.

Brandstiftung an zwei Transformatoren im Hérault, Stromausfälle in 15 Gemeinden (https://sansnom.noblogs.org/archives/15780)

Brandstiftung am Fahrzeug eines Assistenten des Bürgermeisters in Taluyers (https://sansnom.noblogs.org/archives/15782)

4.3.

Glasfaserkabel sabotiert in der Vendée (https://sansnom.noblogs.org/archives/15774)

3.3.

Videokameras in Rillieux angezündet (https://sansnom.noblogs.org/archives/15749)

Texte & Flyer

Zeitung: Streik bis zur Rente - Agitationsblatt Nr. 2 & 3, französisch, 27.3.2023 (https://sansnom.noblogs.org/archives/16153)

Flugblatt: Den Alltag mit anderen Mitteln blockieren - zur Sabotage an einem Stromkabel in der Nähe der Eisenbahn und einer SNCF-Anlage, französisch, 1.3.2023 (https://sansnom.noblogs.org/archives/15711)

Text: Der Gewerkschaftsbulle ging nicht in den Ruhestand - Kritik an den Linken und Gewerkschaften im Kampf gegen die Rentenreform, französisch, 2.3.2023 (https://sansnom.noblogs.org/archives/15569)

Text: Beim ersten Steinschlag - Kritik am reformistischen Handeln der Gewerkschaften, französisch, 13.3.2023 (https://sansnom.noblogs.org/archives/15971)