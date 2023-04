Nordhessen: Recherche gegen den neuen Der Dritte Weg-Stützpunkt

Der Dritte Weg versucht in Nordhessen Fuß zu fassen. Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Raum Kassel fahren bundesweit zu Aufmärschen und beteiligen sich am neonazistischen „Tag der Ehre“ in Budapest. Vor Ort wurden mehrere klandestine Veranstaltungen organisiert, darunter ein bundesweites Treffen der AG „Körper & Geist“. Mitte März wurde nun mit dem Stützpunkt „Kurhessen“ der erste Dritte Weg-Stützpunkt in Hessen gegründet.

Zugleich versucht eine neue Neonazigruppe mit martialischen Videos und weißen Sturmhauben Aufmerksamkeit zu erregen. Die „Scheiteljugend Kassel“ wirbt im Internet um neue Anhänger und versucht junge Neonazis in der Region zu vernetzen. So unterschiedlich die zwei Projekte auf den ersten Blick wirken: Sie werden teilweise von denselben Akteuren voran getrieben und versuchen sich gemeinsam an der Reorganisation der nordhessischen Naziszene.

Um diesen Bestrebungen konkret entgegenzutreten, bedarf es Information. Wir möchten mit dieser Veröffentlichung dazu beitragen und wollen zeigen, wer hinter den Aufbauversuchen steckt.

Für den gesamten Recherche-Text und umfangreiches Bildmaterial besucht https://3wnordhessen.noblogs.org/