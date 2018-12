Outing von Sören Surdyk in Dorfmark

"Ein weiterer Neonazi, Sören Surdyk, ist nach Dorfmark gezogen. Er wohnt jetzt in der Straße Unterer Mittelhof im Mehrfamilienhaus Nr. 3. Dass Surdyk sich als neuen Wohnort Dorfmark auswählte, ist kein Zufall. Er ist gut mit dem Neonazipaar Melanie Gersch und Norman Kaiser aus Dorfmark befreundet.

Der aus Walsrode stammende Surdyk schloss sich dort bereits in seiner Jugend der örtlichen Neonaziszene an und auch als er nach Oldenburg umzog, heftete er sich an die lokalen Neonazis. Mit ihnen fuhr er regelmäßig zu überregionalen Demonstrationen des extrem rechten Spektrums. 2013 kam Surdyk zurück nach Walsrode und gründete dort zusammen mit anderen rechtsradikalen Jugendlichen die Neonazigruppe "Nationaler Widerstand Heidekreis". Nachdem es Gegenwind von antifaschistischer Seite gab, löste sich die Gruppe aber schnell wieder auf. Für Surdyk folgten zwei Gefängnisaufenthalte. Nach seiner Haft schloss er sich der zu dem Zeitpunkt sehr aktiven Neonazigruppe "Kollektiv Nordharz" an und zog über Burgdorf in den Nordharz. Surdyk ist mitverantwortlich dafür, dass sich am Rand der Demo gegen die Ludendorffer in Dorfmark am 16. April 2017 ca. 25 vermummte und teilweise bewaffnete Neonazis vom "Kollektiv Nordharz", dem "Freundeskreis Thüringen/ Niedersachsen" und dem Heidekreis einfanden, Pyrotechnik entzündeten und Journalisten angriffen. Auch jetzt nimmt Surdyk regelmäßig an Neonaziaufmärschen teil, zuletzt hat er dabei häufig Funktionen übernommen. Seine menschenverachtende Einstellung zeigt er außerdem mit Hilfe von Tattoos. Beispielsweise trägt er auf seinem Arm eine Wolfsangel, die zur Zeit des Nationalsozialismus ein Abzeichen verschiedener NS-Organisationen war und heute im Kontext mit Organisationen der extremen Rechten strafbar ist.

Eine besondere Gefahr für Dorfmark geht von Sören Surdyk aus, da er versucht vor Ort mit Hilfe anderer Neonazis aus Dorfmark eine feste Neonazikameradschaft zu gründen."

Neonazis entschlossen entgegentreten!

In Dorfmark und anderswo!

Bei der Gelegenheit haben wir auch unseren Blog geupdatet. Für noch mehr Kartoffeln: antifajugendwalsrode.blogsport.de