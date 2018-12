Nazi Outing: Danny Weichert, Bremerhaven

Danny Weichert ist stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband Bremerhaven für "Die Rechte".

Er beteiligt sich an lokalen Nazi-Aktivitäten.und an bundesweiten Aufmärschen, wie Z.B. am 10.11.2018 in Bielefeld, Haverbeck-Demo.

Weitere Informationen hier!

Danny Weichert

Schillerstr. 102

27570 Bremerhaven