FFM: Brandstiftungen an linken Projekten

Am Dienstag, dem 13.11.18, wurden in zwei Rödelheimer Wohnprojekten

Brände gelegt. Im besetzten Haus In der AU wurde um 21.50 Uhr ein Brand

an der Rückwand eines Schuppens entdeckt und konnte rechtzeitig gelöscht

werden. Dieser wurde vom Nachbargrundstück aus gelegt. Ungefähr 45 min

später brannte im Mietshäusersyndikatsprojekt Assi der hölzerne

Sichtschutzzaun zum frei zugänglichen Nachbargrundstück. Zum Glück hatte

es geregnet, so dass dieser Brand von selbt ausging. Zwei Tage später,

am Donnerstag, dem 15.11.18, wurde um 23.00 Uhr eine Hütte im Vorgarten

der AU angezündet. Auch dieser Brand wurde sofort entdeckt und gelöscht.

Am Freitag, dem 16.11.18, wurden Brandspuren am Reifen eines Fahrzeuges

entdeckt, welches von den Täter*innen der AU zugeordnet wurde. Dieses

war in einer Seitenstraße geparkt.

Bereits am 14. September diesen Jahres wurde um 22.30 Uhr durch eine

schwere Brandstiftung, die ganz ähnlich durchgeführt wurde, das

Mietshäusersyndikatsprojekt Knotenpunkt im benachbarten Schwalbach a.

Ts. komplett unbewohnbar. Der Feuerwehr gelang es nur knapp, das

Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Häuser im eng bebauten

historischen Stadtkern zu verhindern. Die Bewohner*innen haben ihr

Zuhause verloren, denn Wohngebäude, Werkstatt und Scheune sowie der

gesamte Hausrat sind durch Feuer und Löschwasser zerstört und alles muss

neu aufgebaut werden.

Zu keinem dieser Brandanschläge sind bis heute Bekenner*innenschreiben

aufgetaucht. Die Frage, wer hinter diesen Angriffen steht, ist

demzufolge spekulativ. Jedoch stehen zumindest die Brandstiftungen in

der AU und in der Assi durch die zeitliche und räumliche Nähe eindeutig

in einem Zusammenhang. Alle drei Brandanschläge richten sich konkret

gegen linke Wohnprojekte und Strukturen, anders als z.B. die Brände, die

in der letzten Zeit in Frankfurt und Umgebung gelegt wurden (Goetheturm,

KiTa, Bücherschränke...).

Im derzeitigen politischen Klima ist es möglich, dass diese

Brandstiftungen sich fortsetzen (inklusive „Trittbrettfahrer*innen“). In

den letzten Jahren haben sich extrem rechte Diskurse in die „Mitte der

Gesellschaft“ verschoben. Dies ist nicht nur an den Wahlerfolgen der AfD

sichtbar, sondern auch an dem Agieren der CDU und der FDP. Sie hauen

alle in dieselbe Kerbe: Nicht unbedingt gemeinsam, aber durchaus im

Einklang, schüren sie Ängste und betreiben eine gefährliche

Stimmungsmache gegen linke Projekte (jede/s linke Projekt oder

Initiative wird zum Feind erklärt und soll weg). Dies bietet ganz

offensichtlich Anknüpfungspunkte für die extreme sowie neue Rechte und

bestärkt diese, militant gegen Linke vorzugehen.

Wir sind froh, dass durch die Brände im Knotenpunkt, der Assi und der AU

keine Menschen verletzt wurden! Das hätte aber auch anders ausgehen

können. Wir müssen von Brandstiftung durch Rechte ausgehen. Ob

organisierte Strukturen oder Einzeltäter*in: Brandstiftung bleibt

Brandstiftung! Die Personen, die Brände legen, setzen das Leben von

Menschen gezielt aufs Spiel.

Mit dieser Veröffentlichung wollen wir euch informieren und gleichzeitig

andere linke Strukturen warnen: Haltet Augen und Ohren offen - ohne in

Panik zu verfallen! Bereitet euch auf Brandsituationen vor und

informiert euch über Brandschutz, z.B. über den unten angefügten Link.

Zudem möchten wir uns für eure Solidarität bedanken! Eure Unterstützung

bestärkt uns darin, dass wir für das Richtige kämpfen und dass es

wichtig ist, alternative Lebensweisen offen zu leben und dafür

einzutreten. Leitet diese Info gerne innerhalb linker Strukturen weiter.

Gemeinsam für ein solidarisches Miteinander ohne geistige und faktische

Brandstifter*innen!

ASSI, AU UND KNOTENPUNKT

Info zu Brandschutz:

http://asn.blogsport.de/images/Brandschutz_fuer_besetzte_Haeuser.pdf