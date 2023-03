eure scheiß behörde hat einen neuen anstrich bekommen

fassungslos haben wir mitbekommen, dass kürzlich in osnabrück ein selbstmordgefährdeter mensch aus einem psychiatrischen krankenhaus abgeschoben wurde. ist das euer scheiß ernst?! nicht mit uns! die verantwortlichen in der ausländerbehörde osnabrück können heute früh sehen, was sie sind: mörder und rassisten! wir sind ne angepisste, anarchistische anstreichcrew. unabhängig und neu in der stadt. solidarität mit allen geflüchteten und mit navid. scheiß rassistenpack, wir wollen, dass ihr unsere wut seht!

und da die sauberkeit die ästhetik der unterdrückung ist grüßt team verhässlichung. bis bald.