[Kandel] Faschoangreifer vom 1.12. identifiziert

Ein Video von dem Angriff eines Faschisten auf einen jungen Antifaschisten ist in den sozialen Netzwerken im Umlauf und hat seinen Weg mittlerweile auch in die Medien gefunden. Das Video ist von uns ausgewertet worden und die in dem Video gezeigten Faschisten sind, zumindest teilweise, identifiziert worden.

Der Hauptangreifer, der mit dem Schild zuschlägt heißt Thomas Scherrer. Die Schreibweise des Nachnamens kann leicht abweichen. Auf dem Bild trägt er eine schwarze Mütze und hat das Straßenschild in der Hand.

Der zweite Fascho nennt sich „Robert V.“, war Redner bei der Kundgebung des Frauenbündnis Kandel und trägt meistens seine „Leine des Grauens“ zur Schau. Er ist in der Mitte zu sehen, trägt ebenfalls eine gelbe Weste und hat kurze dunkelgraue, lockige Haare.

Der Dritte hält sich im Hintergrund und trägt auch keine gelbe Weste, kann jedoch trotzdem zum engeren Unterstützer*innenfeld um Marco Kurz gezählt werden. Er hat längere weißgraue Haare, einen ebenfalls etwas längeren weißgrauen Bart und scheint aus dem Rockermillieu zu stammen.

Die Recherche ist noch nicht abgeschlossen und dauert weiter an um die Identitäten aller an dem Angriff Beteiligten vollständig aufzuklären.

Wir rufen deshalb alle Antifaschist*innen dazu auf sachdienliche Informationen an ihre örtlichen Antifa-Strukturen weiterzuleiten.

Faschist*innen haben Namen und Adressen.

Früher oder später kriegen wir euch alle!