Bis zu 400 Neonzis am 4.3.2023 »Der Norden rockt« in Neumünster

Das Konzert wurde von Thorsten Heise und der »Brigade 12 Pommern« einer Sektion der »Arischen Bruderschaft« in einer Kleingartenanlage organisiert. Karten konnten über das »Deutsche Warenhaus« erworben werden. Als die Polizei das Konzert auflösen wollte, griffen Neonazis mit Stühlen, Bierdosen und einem Feuerlöscher an. Ein Teil verbarrikadierte sich in dem Gebäude. Unter den Teilnehmenden waren u.a. »Brothers of Honour« (B&H/C18) und Mitglieder von »Heimat Dortmund«.

Fotos der anwesenden Neonazis findet Ihr unter: https://pixelarchiv.org/event/2023.03.04.neum%c3%bcnster/01