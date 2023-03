[OG] - Demo gegen AfD Landesparteitag in Offenburg

Die Mobilisierung mit Beteiligung mehrerer Gewerkschaften hatte an sich gute Möglichkeiten, sowohl den Rechten wie auch dem staatlichen Gewaltapparat entgegenzutreten - wir wollen aber nicht verschweigen, dass wir mehrere der Redner:innen an der Messe unterirdisch fanden, denn diese lobten den deutschen Staat und das deutsche Kapital über den grünen Klee und fanden, dass die AfD "schlecht für unser Land" sei. Mit so einer staatstragenden und chauvinistischen Argumentation hat der Kampf gegen Rechts keinen Sinn. Der letzte Redner vom Bündnis gegen Rechts hat dem aber gut Kontra gegeben.

Die Abschlussdemo zurück in die Stadt wurde dann schon am Beginn von Bullen angegriffen und eingekesselt. Dass die Demo nicht laufen soll, war auf seiten der Bullen offensichtlich von Anfang an klar. Der Kessel wurde bis in den späten Abend nicht aufgelöst. Wen der bürgerliche Gewaltapparat hier schützt, wurde mehr als klar. Wir haben uns bei kaltem Wetter die Füße in den Bauch gestanden, aber haben uns nicht die Stimmung vermiesen lassen. Solidarität mit allen Betroffenen der Repression!