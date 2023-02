Outing Louisa Bedermaier 2023

Outing Luisa Bredemaier 2023

Louisa Bredemeier ist aktiver Teil der lokalen Naziszene in Südniedersachsen und Nordthüringen. Sie wohnt in der Hauptstraße 6, 370139 Güntersen, und arbeitet als Arzthelferin in der Facharztpraxis für Hautmedizin bei Dr. med. Hugo-Werner Strohm im MVZ Gesundheitszentrum Maschmühlenweg 81 in Göttingen.

Das Aktivitäten-Spektrum Bredemeiers in der extremen Rechten ist kontinuierlich insbesondere und vielschichtig durch charakterisiert regelmäßige und Teilnahmen äußert an sich rechten Versammlungen und Veranstaltungen.

So besuchte sie unter anderem am 15.05.2016 ein Rechtsrock-Konzert auf dem Grundstück des Nazi-Veranstalters Tommy Frenck. In den darauf folgenden Jahren nahm sie mehrfach an Versammlungen des zu dem Zeitpunkt aktiven Nazigruppierung „Freundeskreis Thüringen / Niedersachsen“ teil, so geschehen am 17.04.2016 in Dransfeld. Im Jahr 2018 besuchte sie außerdem das Schild- und Schwertfestival des Nazikaders und Neonazifunktionärs Thorsten Heise im sächsischen Ostritz. Dort trafen bundesweite Szenegrößen der Neonazistischen Rechten zusammen. Das Festival hat wie viele Veranstaltungen dieser Art, einen eindeutigen Vernetzungscharakter, neben dem Zur-Schaustellen der eigenen Nazi-Ideologie. Ihre private Nähe zur Nazi-Familie Heise zeigte sich unter anderem bei einer Teilnahme am NPD- Neujahrsempfang in Bündigen sowie auf dem sog. „Eichsfeldtag“ am 18.05.2019 in Leinefelde.

Auch hier präsentierte sie sich in vertrauter Nähe zu Thorsten, Nadine und Nordulf Heise. Dieser und Gianluca Bruno (ein enger Vertrauter und politischer Ziehsohn Thorsten Heises) mussten sich gerade aufgrund schwerer Körperverletzung gegenüber zwei Journalisten im Jahr 2018 vor dem Landgericht Mühlhausen verantworten.

Es wird deutlich, dass Louisa Bredemeier die enge Bekanntschaft zu rechten Gewalttätern nicht scheut. Am 15.02.2020 besuchte sie zudem gemeinsam mit den Kindern des hiesigen Nazikaders Heise einen Nazi-Gedenkmarsch in Dresden, welcher die NS-Verbrechen massiv relativierte und umdeutete.

Zuletzt war Louisa Bredemeier im November 2022 zu sehen, wie sie am Volkstrauertag einer Kranzniederlegung des AfD Kreisverbandes Eichsfeld im Beisein von Björn Höcke beiwohnte. Louisa Bredemeier pflegt ein neonazistisches und geschichtsrelativierendens Weltbild.

Sie trägt dieses aktiv nach außen. Sie ist langjährig und gut vernetzt in die neonazistische Rechte und bewegt sich in einem Umfeld, welches mit massiver Gewalt gegen Menschen vorgeht, die nicht in ihr neonazistisches Weltbild passen.

Nazis aus der Deckung holen!

Weitere Informationen zu Louisa Bredemeier finden sich online unter ausgetobt.blackblogs.org