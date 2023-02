Freiheit für Hasan Unutan (de/en)

Der Hauptvorwurf, der ihm gemacht wird, ist die Mitgliedschaft in der Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C), die auf der EU-Liste der "terroristischen" Organisationen steht.

Einige der Beweise, die der Staat für eine solche Anschuldigung anführt, sind:

die Teilnahme an Konzerten von Grup Yorum

die Teilnahme an den Beerdigungen von DHKP-C Mitgliedern

Aufbau der Lautsprecheranlage bei der Demonstration in Berlin gegen den Paragraphen 129

die Überweisung von Geld an die inhaftierte revolutionäre Journalistin Özgül Emre, die im Mai 2022 aufgrund desselben Paragraphen verhaftet wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt

die Verwendung eines Fotos von Özgül Emre in seinem Facebook-Account

Wir müssen bedenken, dass diese Verhaftung durch den deutschen Staat nur drei Tage nach einem der zerstörerischsten und tödlichsten Erdbeben der letzten Jahrzehnte, mit dem die Bevölkerung der Türkei zu kämpfen hat, durchgeführt wurde. Betroffen von diesem Erdbeben sind nicht nur die Opfer und die Menschen, die in der Region des Epizentrums leben, sondern auch ihre Familien und Freunde, die Tausende von Kilometern entfernt leben.

Diese Verhaftung in diesem Moment offenbart die Basis, auf der die Zusammenarbeit zwischen dem türkischen und dem deutschen Staat aufgebaut ist. Die Hilfe ist nicht für die Menschen bestimmt, sondern für den faschistischen türkischen Staat.

On the 9th of February 2023 Hasan Unutan got arrested by the German imperialist state under the paragraph 129b of the criminal law. Hasan Unutan is originally from Turkey, but he moved to Germany in 2002. He is a worker and a father of three children. He is politically active in the anti-imperialist left movement and a member of the solidarity committee for the music band Grup Yorum, which is politically persecuted in Turkey and in Germany.

The main accusation he has been charged with is being a member of the Revolutionary People’s Liberation Party Front (DHKP-C), which is on the EU list of “terrorist” organizations.

Some of the evidences that the state provides for such an accusation are:

• taking part in Grup Yorum concerts;

• attending the funerals of DHKP-C members;

• setting up the sound system at the demonstration in Berlin against paragraph 129;

• transferring money to the imprisoned revolutionary journalist Özgül Emre, who was arrested in May 2022 under the same paragraph, and she has been kept in preventive detention since then; and

• keeping the picture of Özgül Emre in his Facebook account.

We have to think that this arrest was executed by the German state just three days after one of the most destructive and deadly earthquakes of the last decades, with which the population of Turkey has to cope. Affected by this earthquake are not only the victims and people living in the region of the epicenter, but also their families and friends, living thousands of kilometers away.

This arrest, in this moment, reveals the base ground upon which the collaboration between Turkish and German state is built. Rather than being directed to the people, the aid is given to the fascist Turkish state.

Facebook: Umut Tv deutsch | Twitter: @naziparagraf129

Website: antiimperialiststruggle.noblogs.org

Email: antiimperialistsc@protonmail.com