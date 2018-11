Räumungstermin der Hasi voraussichtlich am 21. November

Die Hafenstraße 7 in Halle wird voraussichtlich am 21 November geräumt.

Für diesen Tag wird aufgerufen nach Halle zu kommen oder sich anders solidarisch zu zeigen. Die genauen Orte und Aktionen werden noch bekannt gegeben.

Nun ist es soweit die HWG, die Stadt, die Bullen und Ihre Supporter*innen haben ihr großes Schauspiel: die Räumung der Hasi.

3 Jahre lang wurde in und um den Ort getan, gemacht und gedacht , jetzt soll es vorbei sein.

Aber nicht einfach so, denn alles schreit nach Widerständigkeit.

Kommt vorbei, für kurz oder lang, jeden Tag ab 11 wird vorbereitet. Außerdem gilt immernoch das Konzept Tag X + 1: Am Tag nach der Räumung wird eine Demontration vom Steintor aus losgehen. Bald folgen mehr Infos.

Für Wut und Widerstand, irgendwelche Hassis