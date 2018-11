Kunstaktion am Thor Steinar Laden in Dresden Löbtau im Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht

In der Nacht zum 9. November haben wir, das Radical Performance Collective die Scherben der Reichspogromnacht an den Ort der Verursacher*innen gebracht. Der Thor Steinar Laden auf der Kesselsdorfer Straße steht noch heute für den unbändigen Hass auf Juden und Jüdinnen, Homosexuelle und politisch Andersdenkende. Ihnen wollen wir die historische Verantwortung, welche sie für die Geschehnisse haben, sichtbar machen.

Am 9. November 1938 vollzogen sich die ersten gewaltvollen Pogrome gegen Juden und Jüdinnen im nationalsozialistischen Deutschland. Sie sind der Auftakt für das, was 4. Jahre später auf der Wannsee Konferenz beschlossen wurde: die Endlösung der Judenfrage durch den Holocaust.

Pressesprecherin Anita dazu:

„Der 9. November und die darauf folgenden Nächte stehen exemplarisch für den Antisemitismus im Nationalsozialismus. Die Pogrome wurde nicht nur von Polizei und SA ausgeführt, sondern geschahen unter dem frenetischen Jubel und Mithilfe von tausenden Bürgern und Bürgerinnen des NS-Regimes. Auch in Dresden wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November die Synagoge bis auf die Grundmauern niedergebrannt. An die schrecklichen Geschehnisse zu erinnern und zu mahnen ist in Anbetracht der bestehenden politischen Lage unbedingt notwendig!“

Der Thor Steinar Laden auf der Kesselsdorfer Straße wurde 2016 eröffnet. Als offizielles Outlett der Marke Thor Steinar verkauft es ausschließlich Kleidung, die sich ganz bewusst faschistische Symbolik bedienen. Die Kleidungsmarke ist auf jeder neonazistischen Demonstration zu finden und hält bis heute Rassismus, Antisemitismus und Homophobie aufrecht.

Anita von Radical Performance Kollektive dazu:

„Wir haben ganz bewusst den Thor Steinar Laden für unsere Aktion ausgesucht, da jede*r die*der heute noch für die Existenz des Faschismus verantwortlich ist, auch die historische Verantwortung des Nationalsozialismus trägt. Die Verantwortung haben wir in Form von Scherben symbolisiert. Jede einzelne Scherbe steht symbolisch für tausende Scheiben, die während der Reichspogromnacht von Nazis eingeworfen wurden. Es sind die gleichen Nazis, die heute immer noch Menschen angreifen und deren Menschenverachtende Ideologie zu den Morden des NSU geführt haben.“

Das „Radical Performence Collective (RPC)“ ist eine Künstler*innen Gruppe, die bereits am 27.01.2018 (1) den Thor Steinar Laden auf der Kesselsdorfer Straße zu einem temporären Mahnmal für die Opfer des Faschismus umgestaltete.

Pressesprecherin Anita:

„Das 80 Jahre nach der Reichspogromnacht und 26 Jahre nach den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen wieder Geflüchteten-Unterkünfte brennen macht uns betroffen. In Anbetracht des Erstarkens der Rechten wollen wir nicht schweigen. Wir wollen aufrütteln und die Menschen dazu animieren sich diesen Tendenzen zu widersetzten. Wir hoffen das wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können“

*1 https://www.sz-online.de/nachrichten/gruppe-plakatiert-loebtauer-laden-3...