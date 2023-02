Die Krise und Teilbereichskaempfe - Der preis ist heiss (+eng)

Inflation

Die steigenden Preise sind kein Normalzustand einer freien Marktwirtschaft. Steigende Preise entstehen, weil Konzerne die soziale Verunsicherung durch Krieg und Krise ausnutzen, um möglichst heftig an der Preisschraube zu drehen. Während die Preise für Arbeit ständig gedrückt werden, streichen die Ölkonzerne Extraprofite in Milliardenhöhe ein. So werden existenzielle Unsicherheiten geschaffen, um das System zu stabilisieren. Wir sollen uns zusammenreißen, die Heizung abdrehen und auf das nächsten Rettungspaket warten. Doch im Endeffekt sind diese kleinen staatlichen Geschenke auch nur ein weiterer Baustein zur Stärkung des Systems!

Umweltzerstörung

Das kapitalistische System basiert auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Lebewesen. Die momentane Krise wird als Vorwand genutzt, die durch den Kapitalismus verursachten Umweltschäden zu ignorieren und einfach so weiterzumachen wie bisher. Auf massenhaften Widerstand dagegen – wie in Lützerath – reagiert der Staat mit brutaler Gewalt. Gleichzeitig wird der Klimawandel als Argument verwendet, um das Ausbeutungsmodell unter dem Namen "Grüner Kapitalismus" weiter zu entwickeln und auch die letzte natürliche Ressource abzubaggern.

Krieg und Kriegspropaganda

Krieg nach Innen und Außen ist ein festes Element der kapitalistischen Ordnung. Seit dem letzten Jahr ist er für uns medial zum Alltag geworden. Während imperialistische Mächte um Einfluss und Reichtum konkurrieren, wird uns eingetrichtert, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als auf den eigenen Staat zu vertrauen, um sich gegen "fremde Mächte" zu behaupten. Für die westlichen Gesellschaften wurde der Krieg als Katastrophe für die Wirtschaft definiert. Doch unzählige Milliarden gehen nun an die Kriegsindustrie. Krieg wird als zusätzlicher Vorwand verwendet um die Preise für Essen, Heizen und weitere Alltagsgüter anzuheben. Täglich erleben wir eine Kriegsrhetorik mit dem Ziel der kalten Logik des Profits zu dienen.

Arbeiter*innen und Disziplinierung

Im Zuge der Kriegsrhetorik wird das Streikrecht bereits neu diskutiert, während die Löhne stagnieren. Es wird darüber nachgedacht, Streiks in sogenannter kritischer Infrastruktur zu verbieten. Die Überwachung von Produktionsstätten und ihren Versorgungswegen wird vorangetrieben und damit auch die Möglichkeiten zu Sabotage und Streiks durch die Lohnabhängigen reduziert. Was gegen die "fremden Mächte" gerichtet sein soll, richtet sich in erster Linie gegen die Arbeitenden. Wenn es keine freiwillige Zustimmung zu den Arbeitsbedingungen gibt, dann sollen sie in der staatlichen Logik wenigstens erzwingbar sein. Genau wie die Staatshilfen, welche im Endeffekt auch einen stabilisierenden Effekt haben sollen, indem sie soziale Kämpfe befrieden.

Wohnraumkämpfe - Gentrifizierung

Hauseigentümer und -verwalter sowie Energieversorger erhöhen unsere Mieten und Nebenkosten mit der Begründung "Inflation". Bereits im letzten Jahrzehnt sind die Mieten enorm explodiert und es gab Räumungen politischer Objekte und Zwangsräumungen im Kontext der Gentrifizierung. Um die rasante Entwicklung einer sterilen und modernen Art Stadt zu vollenden, müssen Eigentümer, Investoren und Spekulanten allen anderen den letzten Groschen aus dem Geldbeutel nehmen, indem sie Menschen obdachlos machen, ihnen Heizung und Strom abdrehen oder indem indirekt die Ausbeutung der Arbeitskraft intensiviert wird.​​​​​​​

Technologischer Angriff

Um die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, verstärken die Regierung und kapitalistische Unternehmen die Überwachung und Kontrolle. Polizeibudgets werden aufgestockt, neue Polizeistationen gebaut, mehr Sicherheitspersonal eingestellt. Onlineshopping nimmt zu und Kameraüberwachung vervielfacht sich. Künstliche Intelligenz verstärkt diese Formen der Kontrolle. Diese eindringende Überwachung und Manipulation, der wir alle ausgesetzt sind, dient einzig und allein kapitalistischen Interessen. Sie steigert Profite und schützt eine Gesellschaftsordnung, in der der Staat Gewalt und Kontrolle anwendet um die Agenda des Profits und des Totalitarismus durchzusetzen.

flyer (DE): https://derpreisistheiss.noblogs.org/files/2023/01/DE_Trifiold_A4_DEMO-V...

Inflation:

The increasing prices aren't the natural product of the free enterprise economy. The increasing prices are caused by the companies that are exploiting the situation of social insecurity, that is accompanying war and crisis, in order to make the biggest profits. While our labour prices are constantly pushed down, oil companies get billions of extra money. Existential insecurities are generated, to get us to cooperate in the stabilisation of the system. We are supposed to control ourselves and are disciplined and turn off our heaters until the next small money. But in the end those small state benefits are just an other part of the systems stabilisation.

Technological attack:

In an attempt to maintain the social order, state governments and capitalist institutions intensify surveillance and control. Police budgets are increased, new police stations are built, more security guards are hired, online shopping increases and CCTV surveillance multiples. Artificial intelligence reinforces these forms of control. The invasive surveillance and manipulation that we are all being subjected to is only intended to benefit capitalist interests, by increasing their profits, and protecting a social order where the state uses violence and control to enable them to fulfill the agenda of profit and totalitarianism.

War and war propaganda:

War in the interior and against the so called external enemies is a stable element of the capitalist order. Since last year it has become daily routine in our media. While imperialist powers fight for power and capital, we are told that there is no other option than to trust in the state in order to fence of the so called foreign powers. For the Western society, war came as a well presented "catastrophe plan" for the economy. But in fact, billions go to the war industry. The pretext of war is used even more to increase every price of food, rent, heating and many more. On a daily base we are exposed to warfare rhetorics, that is there to serve the cold logic of profit.

Workers and discipline:

Within the rhetorics of war the workers rights to strike are being discussed and the wages remain the same. There is an open debate about the ban of strikes in the critical infrastructure. Surveillance in the factories and their supply lines is being expanded and thus the possibilities for sabotage and denial by the wage earners is reduced. What is supposed to be directed against foreign powers is actually aiming at the people. If there is no consent to the conditions of labor the state will enforce them nonetheless. Same as the state benefits which in the end, are intended to stabilise the system by pacifying social struggles.

Environmental destruction:

The capitalist system is based on exploitation of natural resources as well as of the living beings. The current crisis is used as a pretext to ignore the environmental damages that have been done by capitalism so far and to go on as usual. Against mass resistance to this – as also in Lützerath – the state reacts with brutal violence. In the same time climate change is used as an argument to improve the model of exploitation under the new name "green capitalism" and extract every last natural resource of the planet.

Housing struggle, gentrification:

Landlords, house managing and energy companies with inflation as justification, increase the rents and explode the prices of living and energy costs (Nebenkosten). During the last decade, rents got extremely increased and eviction of many houses and political structures took place as part of the ongoing gentrification process. In order to complete the rapid development of a sterilised and modern model of a city, landlords, investors and speculation companies need to get every last penny out of everyone's else pockets. By letting people homeless, without electricity, heating or by simply intensifying indirectly the model of labor exploitation.

flyer (eng): https://derpreisistheiss.noblogs.org/files/2023/01/ENG_Trifiold_A4_DEMO-...