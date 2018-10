(Konny Kleinkunstpunk)

Konzertabsage aus Gründen

Liebe Leute,

ich möchte mich kurz dazu äußern,

dass ich soeben ein geplantes Konzert im Jugendhaus Herrenberg abgesagt habe.

Was bisher geschah:

Das Juha plante im letzten Jahr ein Konzert mit der Band Stomper 98 und musst es aufgrund von öffentlichem Druck absagen.

Die Band Stomper 98 hängt hier und da gerne mal mit Nazis ab - Mackertum und sexistischer Kackscheiß na logo inklusive.

Das Juha hatte für die Absage aber keine inhaltlichen Gründe, sondern hätte das Konzert ohne diesen Druck gerne veranstaltet und verweist als Begründung auf die „kulturelle Vielfalt“ des Ortes.

Blöd genug?! Denkste.

In dem jammerigen Papier zum Thema Stomper 98 ist viel von der kulturellen Vielfalt des Hauses die Rede - belegt wird diese mit einer „selbstverständlich“ stattgefundenen Einladung an die Jung - AFD in die Räume des Juha zu einer Informationsveranstaltung zur Bundestagswahl 2017.

Einfach weil eben alle Jungparteien eingeladen wurden.

So weit erstmal.

Warum auch immer bekam ich aus diesem Laden eine Anfrage ein Konzert zu spielen, kannte den Konflikt nicht, sagte zu und wurde vor etwa eineinhalb Wochen auf diesen Konflikt hingewiesen.

Ich habe mich mit der Entscheidung, das Konzert nicht zu spielen, schwer getan.

Denn ich hatte den Eindruck, dass diese breit angelegt Kampagne Stomper 98 in diesem Laden nicht auftreten zu lassen, auch heißt, dass sich gewünscht wird, dass dort lieber linke Konzerte stattfinden, statt so´n Grauzonenscheiß.

Nichts destotrotz wollte ich mich der Debatte natürlich nicht entziehen und hatte vor ein sichtbares Statement des Publikums meines Konzertes in dem Laden zu hinterlassen - eine Botschaft vor allem dagegen, dass die AFD in diesem Jugendclub ihren Hass verbreiten kann, und für einen lebendigen, kulturellen Widerstand gegen diesen janzen Quatsch, den ich oben beschrieben habe.

Ich habe die Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter aus dem Juha gesucht, bin dabei aber nur auf Floskeln und einen Verweis auf das mir schon bekannte dümmliche Statement des Hauses zur Absage des Stomperkonzertes gestoßen.

Ich möchte hier kurz einwerfen, dass es oft für mich als Musiker schwer ist, zu solchen Konflikten eine gute Einschätzung aus der Ferne zu treffen.

Das dauert und braucht die verschiedenen Blickwinkel aller am Konflikt Beteiligten.

Ein großer Aspekt für mich ist bei meiner Entscheidungsfindung:

wie nehmen die Leute, die das Stomperkonzert verhindern wollten diesen Laden wahr?

Ist es möglich, die Stimmung in dem Laden positiv zu verändern,

oder würde sich ein Konzert mit mir an diesem Ort ein bisschen wie „in den Rücken fallen“ anfühlen?

Schwer einzuschätzen.

Ich denke inzwischen zweiteres ist der Fall, und ich möchte dem Laden nicht den Gefallen tun sich sein Image mit meinem Konzert so billig wieder aufzuhübschen.

Keine Böcke!

Liebes Juha,

fangt an, euch klar gegen Nazis und deren Sympathisant_innen

zu positionieren, nehmt den Begriff „Heimat“ aus eurem scheiß Motto,

und ersetzt ihn meinetwegen mit "zu Hause" - mir egal.

Fordert nicht nur demokratische Streitkultur ein, sondern

verhaltet euch verdammt noch mal auch selbst politisch zu den Kritikpunkten, die an euch herangetragen werden.

Aber so lange ihr so bescheuert trotzig daher-argumentiert

mag ich nicht bei euch spielen.

Sollte sich da was drehen in der Stimmung bei euch, können wir gerne wieder über Konzerte reden.

Wenn ihr andersrum ein bisschen Klarheit herstellen wollt, hab ich nen Vorschlag:

Sarrazin hat grade ein Buch rausgebracht. Veranstaltet doch mal ne Lesung mit ihm.

Bis dennsen,

Konny