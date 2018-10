Francisco Sebastian Kottek

Francisco Kottek (Handy: 01734607929)

interessiert sich scheinbar schon seit

längerer Zeit für Politik. 2015 war er Teil

des Jugendbeirats von Kaufering.

Francisco Kottek ist schon seit vielen

Jahren bei den Pfadfindern des

Dachverbandes DPSG (Deutsche Pfadfinder Sankt Georg). Kottek war nicht nur einfaches

Mitglied des Verbandes, sondern besonders engagiert. Ab 2016 war er Bezirksvorsitzender

des Bezirks Rochus-Spiecker im Allgäu und war mindestens bis März sogar als freier

Mitarbeiter der DPSG tätig. In dieser Stellung leitete er vom 23.-25. Februar 2018 die

Leiterklausur des Stammes Kaufering.

Seit dem Wintersemester 2017 studiert er in Marburg Politikwissenschaft und ist seit Mai

2018 bei der Burschenschaft Germania Marburg. Aber nicht nur das! Am 08. Juni war

er in Wiesbaden bei einer Aktion der Identitären „Bewegung“ und ebenso am 29. Juni an

der kurzen Aktion von Identitären vor der Philosophischen Fakultät in Marburg beteiligt.

Bei dem Identitären "Festival" Europa Nostra in Dresden war er ebenfalls anwesend. Hier

gab er, genauso wie der Regionalleiter Hessens Heinrich Mahling, SpiegelTV ein

Interview. In diesem sagt er "Wir wollen dass die Deutschen in einem deutschen Land die

Mehrheit bleiben". Hiermit dockt er an die Verschwörungstheorie vom „großen

Austausch“ an. Direkt danach erklärt Mahling was für ihn eine_n "Deutsche_n" ausmacht.

Hierbei bezieht er sich auf den volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff, den auch die

Deutsche Burschenschaft vertritt. Dieser wird völkisch-rassistisch nach Abstammung

definiert. Dabei standen beide am Stand des Antaios-Verlages und betreuten diesen.

Die Germanen dienen seit Jahren als „Kaderschmiede“ für Nazis. Aus strategischen

Gründen haben sich die Germanen wiedereinmal der „Neuen Rechten“ zugewandt. Hier

sind sie bestens vernetzt, wie auch am Beispiel von Kottek wieder offensichtlich wird.