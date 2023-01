[Münster] Outing von Coronaleugner*innen

Wir haben im Dezember 2022 mit mehreren hundert Plakaten die Hauptprotagonist*innen der regionalen Coronaleugnerszene in Münster geoutet.

Seit Beginn der Coronapandemie, fanden wie in vielen anderen Städten, auch in Münster regelmäßige Demonstrationen von Coronaleugner*innen, rechten Esoterikanhänger*innen und anderen rechten und reaktionären Kräften statt. Teilweise lockten diese Demonstrationen bis zu 2000 Menschen, vorallem aus dem Umland an. Neben diesen Demonstrationen fanden zahlreiche Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und vereinzelte Angriffe auf politische Gegner*innen statt. Um dies nicht unbeantwortet zu lassen, haben wir uns beschlossen die Bewegung als das was sie ist zu kennzeichnen: Antiemanzipatorische reaktionäre rechte Antisemit*innen!

Um die Täter*innen aus ihrer Anonymität zu reißen, informierten wir die Nachbarschaft durch mehrere hundert Plakate über die Verantwortlichen. Folgende Personen haben wir geoutet:

Björn Wegner (Münster)

Sandra Patrias (Münster-Hiltrup)

Jon-Peter Weilerswist (Altenberge)

Christian Bioly (Münster-Kinderhaus)

Peter Balint (Münster-Gievenbeck)

Karl-Heinz Kramer (Münster-Kinderhaus)

Helmut Birke (Münster-Handorf)

Frank Faune (Nordwalde)

Tobias Müller (Münster)

Als Anhang findet ihr die Plakate.

Wir rufen alle Antifaschist*innen auf sich weiter an den Protesten gegen die Coronaleugner*innen zu beteiligen.