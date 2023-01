Silvester-Feuerwerk am Knast

Am Abend des 29.12.22 hat ein dutzend Aktivist*innen die Gefangenen mit Bengalos, Raketen und Parolen gegrüßt, was von der anderen Seite der Mauern mit Jubeln und Rufen entgegnet wurde.

Auch wenn der Tübinger Knast eher klein ist, so gehört er als Untersuchungs - und Abschiebeknast doch zu den ekelhafteren, da die Bedingungen bei dieser Form der Inhaftierung nochmal unwürdiger sind, als das Kanstsystem an sich. Auch unser Gefährte Dy saß 2021 für mehrere Monate im Tübinger Knast in U-Haft da ihm vorgeworfen wird Nazis eine handgeste Ansage erteilt zu haben.

Grüße gehen raus an alle (sozialen und politischen) Gefangenen, insbesondere an Lina, Jo, Dy, Findus und den in Italien inhaftierten Anarchist Alfredo Cospito, der sich im Hungerstreik befindet!

Für eine Gesellschaft ohne Knäste!