Riseup läßt Sicherheitslücke offen

Selbstverständlich könnte dieselbe Art Angreifer mit einem gestohlenen Passwort auch eine ganze Email im Namen des Riseup-Nutzers total fälschen, doch da dies sofort als Manipulation auffallen würde, würde der Nutzer vermutlich am nächsten Tag mit einem Ausdruck davon zu einem Anwalt gehen, und der Angriff würde auffliegen. Daher ist der unscheinbare Angriff für den TBTFBF (too big to fail brute force) attacker, den gewaltmonopolistischen Angreifer, sehr viel attraktiver als der offen erkennbare Angriff, da er theoretisch auf eine beliebige Dauer ausgedehnt werden kann, die nur von der Achtsamkeit, dem Selbstvertrauen und dem technischen Verständnis des jeweiligen Nutzers abhängt. Das ist auch der Grund warum die Möglichkeit der Mehrfachanmeldung so gefährlich ist, da sie Angriffe nicht nur gegen die Wahrheit und die Echtheit ermöglicht, sondern auch solche gegen das Vertrauen und die Achtsamkeit. Und sie ist noch gefährlicher in Kombination mit der Riseup-Linie vollkommenen Verzichts auf Verhaltensüberwachung, da ohne Verhaltensdaten keine Spuren hinterlassen werden. Riseup verzichtet auf Verhaltensdaten um Nutzer gegen Beweissicherung zu schützen, welche gegen sie missbraucht werden könnte, doch wenn es eine offene Sicherheitslücke gibt, dann schützt diese Linie auch Angreifer, was bedeutet, dass das Schließen von Sicherheitslücken dementsprechend wichtiger ist um eine ansonsten gutartige Linie zu rechtfertigen. Klassisches Beispiel, wenn eine Türe gezielt ohne Überwachungskamera bleibt, dann ist es um so wichtiger Türsiegel zu benutzen um unrechtmäßige Zugriffe mithilfe von Schlüsselkopien auszuschließen.

Das Management von Riseup wurde am Dienstag den 25.9. um 22:00 hiesiger Zeit in Kenntnis gesetzt, und bestätigte noch am selben Tag die Kenntnisnahme, doch hat bislang nichts unternommen um das Problem zu beheben. Stattdessen forderte mich ein offensichtlich hilfloser und weitgehend ratloser Riseup-Manager dazu auf, seine Arbeit für ihn zu erledigen. Als ich ihm antwortete, dass ich gerade nicht die erforderlichen Arbeitsmittel verfügbar hätte, wurde er wortkarg und zeigte kein weiteres Interesse das Problem zu lösen. Die Sicherheitslücke kam auf den Tisch, als ich mich von Experten beraten ließ wie Riseup-Postfächer sicherer gemacht werden können ohne die derzeitige Linie zu ändern, nachdem ich obige Beweise für Manipulationen gesichert hatte. Technisch ist es auch ohne Verhaltensüberwachung möglich mittels einer Siegel-Kennung nachzuvollziehen dass zwischen zwei legitimen Sitzungen keine illegitime Anmeldung stattgefunden hat. Detaillierte technische Beschreibungen, wie eine Zugangs-Versiegelung mittels kryptographischer Standard-Funktionen umgesetzt werden kann, wurden mittels Expertenunterstützung dem Riseup-Management kostenfrei bereitgestellt, doch ohne Ergebnis. Da die Riseup-Linie kein Vergessen von Passwörtern erlaubt, ist ein Wechsel des Passworts auch keine geeignete Lösung gegen einen TBTFBF-Angreifer mit der Fähigkeit Passwörter zu stehlen.

Vollständige Debatte mit allen technischen Einzelheiten (nur für Riseup-Nutzer): https://support.riseup.net/en/ticket/9515-imap-access-log-file-availability

