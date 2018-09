Sponti in Koln gegen Erdogan# RacheFürAfrin! #Keupstrasse

Am 25.09 haben Jugendliche in der keupstrasse in Köln eine spontandemo gegen den Besuch von Erdogan durchgeführt. Mit PKK flaggen, Pyrotechnik und Feuerwerk demonstrierten die Jugendlichen in der keupstrasse. Sie verurteilten mit ihrer Aktion dass Erdogan nach Köln zur Eröffnung der DİTİB Moschee kommen darf. Die Jugendlichen sagen dass ihre Demo eine Warnung ist und wenn Erdogan kommt größere Aktionen stattfinden werden. Sie riefen die Stadt koln auf den Erdogan Besuch abzusagen wenn sie verhindern wollen dass die Lage eskaliert.

Video und Artikel: https://www.nuceciwan1.net/de/2018/09/27/kein-willkommen-fuer-erdogan-in...