Auf die Straßen gegen die AfD in Kornwestheim!

Hier geht es aber nicht um eine fundierte, fortschrittliche Kritik gegen den politischen Arm des Diktators Erdogan, sondern um Stimmungsmache gegen den Islam. Die AfD bietet wie immer keine Lösung, sondern will die bestehenden Widersprüche in der Gesellschaft weiter verschärfen und versucht aktiv, durch rassistische Hetze auch die Bevölkerung Kornwestheims zu spalten. Bei der AfD-Veranstaltung wollen unter anderem der Law-and-Order-Fanatiker sowie Bundestagsabgeordnete Martin Hess und sein ebenfalls reaktionärer Kollege Lothar Maier, als auch der „Islamkritiker" Hans-Michael Höhne-Pattberg vor 300 angemeldeten Rechtspopulisten reden.

Bereits im Mai versuchte damals die „Junge Alternative", das Thema DITIB in Stuttgart-Feuerbach für sich zu vereinnahmen. Jedoch protestierten 600 AntifaschistInnen verschiedener Parteien und Lager dagegen, mit 120 Teilnehmern war die AfD klar in Unterzahl und konnte ihre Veranstaltung nur aufgrund eines absurd hohen Polizeiaufgebot abhalten. Die Proteste wurden vom Bündnis Stuttgart gegen Rechts organisiert, die damit einen großen Erfolg erzielt haben:

Die AfD traut sich nun erst mal nicht mehr nach Feuerbach. Jetzt liegt es an uns, möglichst mit vielen KollegInnen, GenossInnen, NachbarInnen oder FreundInnen am Samstag auf die Straße zu gehen und die AfD mit unserem Protest zu konfrontieren.

Kommt alle um 10:30 zum Marktplatz in Kornwestheim,um die Rechten in die Schranken zu weisen!

Es gibt organisierte Anreisen aus folgenden Städten, schliesst euch an:

Ludwigsburg – Treffpunkt: 09:50 am Gleis 3

Waiblingen – Treffpunkt: 09:30 am Gleis 5

Stuttgart – Treffpunkt: 09:45 am Le Crobag (Hauptbahnhof)