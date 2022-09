[B] Einladung zum 3. Treffen der VV "Der Preis Ist Heiß" // Invitation to 3rd meeting of the open assembly 'Der Preis Ist Heiß'

[english below]

Treffen: 10. September 2022, 14:00 Uhr, Kadterschmiede (Rigaer Straße 94 10247 Berlin)

Wir sind die offene Versammlung „Der Preis Ist Heiß“, die sich vor wenigen Wochen gegründet hat, um Antworten auf die Preissteigerungen (Inflation) zu finden.

Wir alle merken es seit mehreren Monaten: Alles wird teurer: Die Nebenkosten steigen aufgrund hoher Gas- und Strompreise, Döner und Falafel kosten mittlerweile über 5 Euro, im Supermarkt gibt man deutlich mehr Geld aus als vorher und Benzinpreise kann man sich kaum mehr leisten. Die Inflation (Teuerungen) spüren wir alle. Wie soll das weitergehen?

Währenddessen pumpt die Regierung 100 Mrd. Euro in die Bundeswehr. Lindner feiert eine protzige Hochzeit auf Sylt und fordert, dass Sozialleistungen noch stärker gekürzt werden. Das 9-Euro-Ticket wurde beendet und alles was folgen soll sind Tickets, die weiterhin arme Leute vom Nahverkehr ausschließen.

Das zeigt uns erneut: Staat und Regierungen sind nur um Wirtschaftswachstum besorgt, interessieren sich jedoch nicht für soziale Probleme.

Schauen wir uns international um, sehen wir die gleichen Probleme in viel größerem Ausmaß. In Ecuador, Sri Lanka und Indonesien, gibt es Massenproteste. Im Iran, in Honduras und Argentinien gehen etliche Arbeiter*innen in den Streik.

Obwohl die Umstände auch hier immer schlimmer werden, sehen wir in Deutschland noch keine entsprechenden Proteste. Das ist der Grund dafür, dass wir das neue Bündnis: „Der Preis Ist Heiß“ ins Leben rufen!

Wir wollen am Samstag, den 10. September 2022 um 14 Uhr unser drittes Treffen in der Kadterschmiede (Rigaer Straße 94) machen und nach dem Brainstorming der letzten Treffen konkrete Aktionen planen. Die Versammlung wird auch öffentlich beworben.

Mit der Versammlung wollen wir uns explizit nicht an die Regierung wenden.

Wir sehen dass es bereits unzählige solidarische Anlaufstellen gibt. Diese Netzwerke wollen wir in der Öffentlichkeit sichtbar machen und als Nachbar*innen, Jugendliche, Arbeiter*innen, Senior*innen, Azubis, Student*innen, Arbeitslose, Schüler*innen, Aktivist*innen und Kinder zusammenkommen.

Außerdem wollen wir uns gemeinsam mit verschiedenen kreativen Aktionsformen den öffentlichen Raum nehmen.

Kommt gerne als Gruppe oder Einzelperson zu der Versammlung. Sie soll so offen wie möglich gestaltet werden – gebt die Einladung also gerne weiter. Es ist auch okay, wenn ihr nicht bei jedem Treffen dabei sein oder nur wenig Kapazitäten aufbringen könnt.

(Flüster-)Übersetzung Deutsch-Englisch wird es bei dem Treffen geben. Könnt ihr in eine andere Sprache übersetzen? Meldet euch gerne bei uns.

Solidarische Grüße,

Der Preis Ist Heiß

Meeting: September 10, 2022, 2:00 pm, Kadterschmiede (Rigaer Straße 94, 10247 Berlin)

we are the open assembly ‚Der Preis Ist Heiß‘ (The Price Is Hot), that started a few weeks ago in order to find answers to the price increases (inflation).

We all notice it since several months: Everything is getting more expensive: utility costs are rising due to high gas and electricity prices, doner kebabs and falafel now cost at least 5 euros, in the supermarket you spend much more money than before and gasoline prices you can hardly afford. We all feel the inflation (price increases). How is this going to continue?

Meanwhile, the government is pumping 100 billion euros into the Bundeswehr. Lindner celebrates a snobbish wedding on Sylt and demands that social benefits be cut even more. The 9-Euro-ticket ended and everthing that will follow are tickets, that will still exclude poor people from the public transport.

This shows us once again: State and governments are only concerned about economic growth, but are not interested in social problems.

If we have a look internationally, we see the same problems on a way larger scale. In Ecuador, Sri Lanka and Indonesia, there are mass protests. In Iran, Honduras and Argentina, many workers are on strike.

Although the circumstances are getting worse here as well, we don't see any relevant protests in Germany yet. This is the reason why we are launching the new alliance: "Der Preis Ist Heiß" (The Price Is Hot)!

We want to schedule our third meeting on Saturday, September 10, 2022 at 2 pm in Kadterschmiede (Rigaer Straße 94) and start to plan concrete actions after the brainstorming in our last meetings.

With the assembly, we explicitly do not want to address the government.

We see that there are already countless solidary contact points. We want to make this network visible in public and come together as neighbors, young people, workers, seniors, trainees, students, unemployed, activists and children.

We also want to take the public space together with different creative forms of action.

Feel free to come to the meeting as a group or individual. The assembly should be as open as possible - so feel free to pass on the invitation. It's also okay if you can't be at every meeting or have limited capacity.

(Whispered) translation German-English will be available at the meeting. Can you translate into another language? Please contact us..

Solidarity greetings,

Der Preis Ist Heiß