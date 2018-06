[RMK] Mobilisierungsaktion gegen den AfD-Bundesparteitag

Direkt am Bahnhof entrollten wir ein großes Transparent, zündeten Rauch und schwenkten rote Fahnen. Wir rufen damit zur Beteiligung an den Protesten in Augsburg auf, weil jedes organisierte Treffen und jede Entwicklung einer Strategie durch Funktionäre der Rechtspartei inklusive ihres faschistischen Flügels einen Angriff auf unsere Bewegung und auf unsere Klasse darstellt. Diesen Angriff werden wir nicht unbeantwortet lassen! Auch wenn in Augsburg sicherlich nicht die einfachsten Protestbedingungen herrschen, können wir an solchen Tagen als Bewegung wachsen und gemeinsam die nächsten Schritte gehen.

Deshalb: am 30.06. alle nach Augsburg!

Weitere Infos unter:

http://antifa-aufbau.org/2018/06/07/machen-wir-den-afd-parteitag-zum-des...

https://noafdaugsburg.blackblogs.org/

Flyer:

http://antifa-aufbau.org/wp-content/uploads/2018/05/savethedate_Flyer.pdf