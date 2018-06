Workout und Chillen mit der Bundeswehr?!

Ich radel so vor mich hin und seh auf einmal Deutschlandfahnen. Yo, das Kanzlerinamt...Leute die eher unsexy rumstehen, dröhnen was von geschlossenen Grenzen, als ausgerechnet zwei Schulklassen mit nem Mädchen die Kopftuch trägt grad rumstehen und einige Meter näher rankommen. Echt mutig. Mir ist die Selbstvergewisserungsnummer des "Kreuzberg ist doch in Deutschland" und das Gejammer dass die Linken ja eine Jüdin, eine Kurdin und eine Transgenderperson anmachen weil sie in der AfD sind nach einigen Minuten zu blöd und ich fahre mit dem Rad weiter in den Tiergarten rein und seh ein paar Spacken mit den Bundeswehrkarriere-T-Shirts, die konnte ich dann nicht einfach da stehen lassen - immerhin werben die dafür, dass 17-jährige zum kämpfen ausgebildet werden. Bin gespannt, wann die an die Grundschulen gehen. Mehr als Pöbeln war da nicht drin, eine Gasse aus Gittern trennte uns.

Gasse?

Trennen?

In Berlin gibt es allerhand Firmenläufe, wo sich die Verwaltungsleute der Stadt ein Stelldichein geben, alle "super" drauf sind, mit Gesundheitstipps der Krankenkasse und mit Sponsoring wird da gejoggt. Ich erinnere mich an so einen Schmarren aus den letzten Jahren, es gab viel Weisswein für alle und so latsche ich durch die Durchgänge in den Absperrungen. Spätestens da fall ich vom Glauben ab, x Leute mit T-Shirts der deutschen Bank "Diversity" tun da der Welt gutes, gefolgt von Leuten mit Shirts der Berliner Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Caritas meinen für die Wellness der Welt laufen zu müssen. Einen der BW Spinner ärgere ich während er an mir vorbei joggt - das Banalste der Welt wird dir nochmal auf's Brot geschmiert: Die Leute scheissen komplett auf die offensichtliche Politisierung: "Is doch nur Sport". Ja, einige vom Siemens-team sahen ja auch sympathisch aus oder Leute aus dem und dem Forschungsinstitut wirkten ok, aber bitte, wieso wird mit Leuten die entweder Kriege mitgestalten oder maroden Banken aktiv durch ihre Arbeit unterstützen wie der Deutschen Bank, die alle Staatsbürgern mit runtergerechnet 20.000 Euro persönliche Haftung belasten (statt solche Banken mal pleite gehen zu lassen, was 2008 wenigstens mal überlegt worden ist, während des Bankencrashes um die Lehmann Bros.) so viel Achtung entgegengebracht?

Die Hauptsponsoren sind ja nicht mal diese Schweinevereine, sondern brav Adidas, Erdinger, und die AOK.

Leider sind solche Events völlig normal. wie cool wäre es auch an solchen Orten gegen die die blöde Verwaltung der Öffentlichkeit zu protestieren, vielleicht hätte es überraschende Effekte. Vielleicht sind einige Leute nächstes Jahr schneller als die vielen Zivis vor Ort oder mit überraschenden Plakaten vor den Absperrungen. Vielleicht wäre es einfach ein Indikator, wenn Institutionen langsam ein schlechtes Gewissen bekämen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen mit dem Abfeiern der Durchhaltekultur auf den Märkten.