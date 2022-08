[HH] Besuch beim ehemaligen Richter Krieten

Sommer 2022 - 5 Jahre nach dem G20 in Hamburg, haben wir den ehemaligen Richter Johann Krieten in Eckdahl 26b in Buxtehude besucht und seine Veranda mit Buttersäure und Farbe ungemütlich gemacht.

Die auf den G20 folgende Repression ist noch immer präsent, während bisher kein einziger Bulle für seine Gewalttaten zur Rechenschaft gezogen wurde.

Aber wir erinnern uns auch die Revolten jener Tage Anfang Juli 2017, an die Momente der Freiheit!

Mit unserer Aktion gegen Krieten grüßen wir die gefangenen Genoss*innen.

Solidaritsche Grüße an Loic!

Solidarische Grüße an Lina!