Rosenheimer AfD-Büro angegriffen!

Mit dieser Aktion wollen wir verdeutlichen, dass es einer rechten und menschenfeindlichen Partei wie der AfD, niemals gelingen wird in Rosenheim Fuß zu fassen. Die Faschist*innen sowie deren Infrastruktur stellen jederzeit legitime Ziele für unsere praktische, antifaschistische Intervention dar. Ob in ihrem Büro oder auf der Straße – Winhart, Kohlberger und co. können sich nirgendwo sicher fühlen. Nächte sind lang und dunkel, und eure Bullenfreunde nicht überall.

Bei dem Kampf für eine bessere Welt kann man sich auf den Staat nicht verlassen. Deshalb jedes Mal wenn wir uns die Hassi vors Gesicht ziehen und unsere Wut auf die Straße tragen sind wir in Gedanken bei unseren Freund*innen und Genoss*innen, die ihrer Freiheit beraubt in den Knästen dieses drecks Staats sitzen. Wir werden ihre Kämpfe entschlossen und solidarisch weiterführen und uns nicht durch drohende Strafen einschüchtern lassen, denn wir glauben in Zeiten wie diesen ist militanter Antifaschismus absolut legitim und dringend notwendig.

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Preis ihrer Fascho-Politik in die Höhe schnellt. Also schnappt euch eure Gefährt*innen und schwarze Klamotten – die Nacht ist eure Freundin, Ziele gibt es überall!