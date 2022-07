Das letzte Zucken der interventionistischen Linken

In den letzten Jahren haben in der iL viele Auseinandersetzungen über die Politik der Organisation stattgefunden. Es wurde viel gestritten, viel gelitten, aber zeitweise auch Verkrustungen scheinbar aufgelöst. Als der Ausgang unserer Diskussionen tendenziell offen erschien, haben einzelne Ortsgruppen und Einzelpersonen damit begonnen, ihre politischen Widersacher:innen in dem Streit gezielt und organisiert aus dem Bündnis zu drängen. Besonders hervorgetan haben sich hierbei die Ortsgruppe in Hamburg und, teilweise in Personalunion, mehrere Personen aus dem Führungszirkel der Gesamt iL.

In der Folge, das ist bekannt, sind zahlreiche ganze Gruppen aus der iL ausgetreten. In den verbleibenden Städten und Gruppen, das ist weniger bekannt, sind nicht weniger Einzelpersonen und Fraktionen ebenfalls ausgetreten. Andere, die nun deutlich Minderheitenpositionen vertreten mussten, aber trotzdem innerhalb der Organisation an der weiteren Gestaltung mitwirken wollten, waren von nun an einem Bombardement politischer und persönlicher Grenzüberschreitungen, vor allem aus dem Führungszirkel, ausgesetzt. Eine weitere Gruppe wurde ausgeschlossen, weitere Einzelpersonen wurden rausgeekelt.

Heute sind keine emanzipatorischen Linksradikalen in den Resten der iL verblieben. Die heutige Mehrheit vertritt eine allenfalls sozialdemokratische Realpolitik, für den Rest der angestrebten "Masse" sorgen orthodox-autoritäre Gruppen aus dem antiimperialistischen und marxistisch-leninistischen Spektrum.

Viele, auch wir, haben die iL am Ende schweigend verlassen, ohne Hoffnung auf Veränderung, aber auch ohne das Bedürfnis nachzutreten. Wenige andere, Einzelpersonen wie Teile früherer Gruppen, haben dagegen weiterhin die Konfrontation gesucht, massive Kritik an den Verfahren der Vergangenheit geübt und der zukünftigen Ausrichtung zwischen Sozialdemokratie und 1980er Nostalgie energisch widersprochen.

Es kam, wie es kommen musste. Bereits heute bekommt die iL in emanzipatorischen Kreisen keinen Fuß mehr auf den Boden. Besonders in den einzelnen Städten sind die Ortsgruppen der iL gegenüber der linksradikalen Szene weitgehend isoliert. Sogar viele Ortsgruppen der bis heute erfolgreichsten Vorfeldorganisation der iL, Ende Gelände, haben sich inzwischen vollständig von der iL emanzipiert. Weitere befinden sich derzeit auf diesem Weg, spätestens nach dem politisch nur konsequenten Gang eines Gesichts der "Bewegung" und der Kölner iL in den Bundestag, ausgerechnet für die Grünen.

Zusammengefasst: Die iL ist politisch tot, aber sie zuckt noch.

Ein letztes oder vorletztes Zucken hat uns indessen bewogen, noch einmal das Wort zu ergreifen. Gemeint ist natürlich das in Verantwortung der Gesamt iL, vollzogen durch den bekannten Führungszirkel, konstruierte Outing gegen einen Genossen aus Köln. Bei Betrachtung der Gesamtlage handelt es sich offensichtlich um einen, wenn nicht komplett erfundenen, so doch zumindest gezielt konstruierten Vorwurf.

-->

https://gegendarstellungouting.wordpress.com/

<--

Uns wundert dieses Vorgehen aus Kreisen der iL gar nicht. Uns wundert auch das konkrete Ziel dieser Aktion nicht. Der betroffene Genosse war intern wie extern lange einer der erbittertsten Widersacher gegen die beschriebene Entwicklung der iL.

Zum Glück sind die Reste der iL mit emanzipatorischer Bewegung unserer Zeit und somit auch mit deren Szeneregeln nicht sehr vertraut. Das gilt offenbar auch für den Anwendungsbereich der Definitionsmacht in Vorwürfen und Outings. Eine kurze Zusammenfassung für Unkundige: In der ganzen Angelegenheit gibt es nichts zu "definieren", es geht auch an keiner Stelle darum, welchen Beteiligten zu "glauben" ist. Da ist neben anderen manipulativen Triggern einzig die Suggestion handfester "Beweise", ohne davon einen zu nennen.

Die iL hat also knapp vorbeigezielt, müsste jetzt Belege nachreichen, die offensichtlich nicht existieren, und hat damit ihr Ziel, eins ihrer letzten rebellierenden Ex-Mitglieder politisch und persönlich zu isolieren, deutlich verfehlt.

Das führt schon zeitnah zu lächerlichen Reaktionen der Verantwortlichen. Eine direkt am Outing beteiligte Funktionärin der iL unterschreibt in vorauseilendem Gehorsam mal lieber eine Unterlassungserklärung, stilisiert sich aber mit diesem offenen Eingeständnis fehlender Beweise gleich auch noch als Opfer des vom Outing Betroffenen. Der Führungszirkel der iL rudert halbherzig zurück, wirft aber einen kindischen Hashtag in die Welt, offenbar in Hoffnung auf den Streisand Effekt, den auch nach Tagen nur das letzte Aufgebot der allertreuesten Anhänger:innen teilt.

Doch was auch tun? Aus der Geschichte kommt die iL nicht mehr raus, ohne Konstrukt, Lüge und Rachemotiv einzugestehen. In wahnhafter Verkennung ihrer eigenen Bedeutung will die iL nun fast die gesamte linksradikale Szene einer Millionenstadt als "Täterschützer" bezichtigen. Das alles passiert, und das ist mit Abstand das Räudigste an der ganzen Aktion, über den Kopf und auf dem Rücken einer instrumentalisierten Frau, die man dann auch noch vorgibt, "schützen" zu wollen, und ohne jedes Schamgefühl als "Genossin" bezeichnet.

Spätestens jetzt wird wirklich kein ernstzunehmender Linksradikaler noch mit der iL zusammenarbeiten oder auch nur die Räume teilen wollen. Selbst in den noch anvisierten sozialdemokratischen Kreisen wird dieser Vorgang, sofern er dort wahrgenommen wird, den Todesstoß für manche Kooperation bedeuten. Die orthodoxen Kommunist:innen mögen den stalinistisch anmutenden Stil des Führungszirkels zwar bewundern, ihrerseits zur Zielscheibe werden möchten sie aber wohl auch nicht.

Sicher wird es im Todeskampf der Rest iL, vor allem ihrer Machthaber:innen, noch zu weiteren Ausschlüssen und Austritten und Hässlichkeiten kommen. Wir schließen uns trotzdem den Kölner Genoss:innen an und appellieren nicht dahingehend, jede einzelne verbliebene Ortsgruppe nun noch weiter zu isolieren. Hier und da mag eine punktuelle Zusammenarbeit möglich bleiben. Vor allem aber sind wir sicher, dass immer noch viele Einzelpersonen aus manchen Gruppen für eine politische Resozialisierung außerhalb der iL zugänglich sind. Es muss ja nicht gleich in zentralen Positionen sein.

Das Ende der iL ist uns als Teil der emanzipatorischen Linken gleichgültig. Daran ändert auch unser zeitweiliger Einsatz für eine andere Entwicklung der Organisation nichts. Für den überwältigenden Teil unserer Genoss:innen war die iL sowieso niemals ein Bezugspunkt. Sie war im Kern immer reformistisch und autoritär. Ihre Hauptaufgabe im politischen Diskurs war die Befriedung linksradikaler Einmischung in gesellschaftliche Spannungsverhältnisse, zu unserer Freude besonders eindrucksvoll gescheitert schon in Heiligendamm, später bei Blockupy und als Anfang ihres Endes zum G20 in Hamburg.

Nichts wird bleiben, wie es ist. Wir freuen uns darauf. Rest in pieces, interventionistische Linke.