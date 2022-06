Internationale Arbeitsbrigade an der Einreise nach Rojava gehindert

Ein Ziel der Internationalen Arbeitsbrigade ist von den Menschen in den selbstverwalteten Gebieten

Kurdistans zu lernen, die einen demokratischen Konföderalismus anstreben, der auf

Frauenbefreiung, Ökologie und Selbstverwaltung aufbaut.

Der demokratische Konföderalismus ist ein multiethische und multireligiöse Projekt an dem

Assyrer*innen, Christ*innen, Araber*innen und Kurd*innen teilhaben.

So ist ein weiteres Ziel in der internationalen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu schaffen auf die

vorherrschende Unterdrückung, ihr Recht auf Selbstbestimmung und den völkerrechtswidrigen

Angriffskrieg der Türkei.

Menschen in der gesamten Region leiden seit einigen Jahren durch von der Türkei ausgehende und

gezielt die Zivilgesellschaft treffende Embargos, Militärschläge und Terrorismus. Vor einigen Tagen

bestärkte die türkische Regierung nun erneut ihren Plan eine 30 Kilometer breite „Sicherheitszone“

innerhalb der AANES durchzusetzen. Die Türkei versucht hier erneut ihren Status als NATO-

Mitglied zu nutzen, um Völkermord an den dort ansässigen Kurd*innen zu begehen, sowie die

demokratische Selbstverwaltung der Gesellschaft und die feministische Befreiungsbewegung zu

zerschlagen.

„Wir als Internationale Arbeitsbrigade verurteilen diese erneut aufflammenden Aggressionen auf

schärfste. Es ist verabscheuungswürdig, dass sich ein Staat hinter seiner NATO-Mitgliedschaft

verstecken kann, um ungestört Gräueltaten zu begehen.“ sagt Maria Schneider, eine Teilnehmerin

der Brigade dazu.

Die internationale Arbeitsbrigade verurteilt außerdem die Kollaboration der KDP mit der Türkei

und die Unterstützung durch westliche Länder wie Deutschland. Deutschland schweigt nicht nur zu

völkerrechtswidrigen Angriffen, sondern sogar zu Kriegsverbrechen, wie dem verbotenen Einsatz

von Giftgas und Angriffen, die sich gezielt gegen Zivilist*innen richten. Trotz der andauernden

türkischen Invasion liefert Deutschland weiterhin Waffen an den NATO-Partner, unterstützt die

türkische Regierung in der EU und NATO und kriminalisiert kurdisches Leben in Deutschland unter

dem Vorwand des PKK-Verbots.

So wird die Faschisierung der Türkei von anderen NATO-Staaten akzeptiert. Auch der Missbrauch

des Veto-Rechts der Türkei im NATO-Aufnahmeprozess von Schweden und Finnland zur

Durchsetzung der Kriminalisierung von Kurd*innen, führt zu keinem Aufschrei.

Der Krieg den die Türkei gegen die kurdische Selbstverwaltung führt, war schon vor Kriegsbeginn

in der Ukraine von NATO-Staaten mitgetragen worden. Nun kann Erdogan im Schatten des

Ukraine-Krieges die Bevölkerung im Nord-Irak und in Nord-Ost-Syrien terrorisieren und sich dabei

auf seine Machtposition innerhalb der NATO verlassen.„Wir als Arbeitsbrigaden rufen alle Internationalist*innen und Demokrat*innen dazu auf,

Widerstand gegen den türkischen Angriffskrieg, das Embargo gegen Rojava und die

Kriminalisierung der Kurdischen Freiheitsbewegung zu leisten. Wir fordern ein Ende der

Kollaboration der KDP mit dem türkischen Angriff und Frieden in Kurdistan“, sagt Maria

Schneider.

Obwohl sie an der Grenze zurückgewiesen wurden, sind die Freiwilligen der Arbeitsbrigaden

motiviert die demokratischen Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung in ihre Heimatländer

zurückzutragen.