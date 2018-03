[Goe] Kader der Jungen Alternative Philippe Navarre geoutet

Wir haben Philippe Navarre mit Flyers in seiner Nachbarschaft in der Hermann Rein Strasse 8b in Goettingen geoutet.

Der Medizinstundent Navarre ist seit dem 28.05.2016 Beisitzer des niedersaechsischen Landesvorstandes der Jungen Alternative (JA). Zusammen mit Lars Steinke, frueherer Anmelder von Neonazikundgebungen und AfD-Mitarbeiter im Landtag, engagiert er sich im Bezirk Braunschweig, da in Goettingen bisher keine Ortsgruppe der JA fuer laengere Zeit Bestand haben konnte. Ihre Praesenz auf einer Demonstration in Peine im Fruehjahr 2017 zeigte, dass die beiden auch gute Beziehungen zur Identitaeren Bewegung und den dortigen Neonazis pflegen.

Am 17.06.2017 besuchte Navarre zudem mit weiteren Mitgliedern der JA eine Demo der Identitaeren in Berlin. Zum Volkstrauertag am 19.11.2017 schmiss er gemeinsam mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Kestner sowie Lars Steinke und weiteren Mitgliedern der JA und der AfD vor dem Kriegsdenkmal in Hannover Wunstorf einen Kranz ab.

In der Person Navarres zeigen sich die Verbindungen zwischen der sich bieder gebenden Jungen Alternative und der neofaschistischen Identitaeren Bewegung offen.

Kein Rueckzugsort fuer Nazis !