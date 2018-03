[Nds] Aktuelle Infos zur Dorfmark-Demo

Nach erfolgreichen Mobiveranstaltungen in verschiedenen Städten in Niedersachsen und in Hamburg findet morgen, am 28. März 2018, um 20:00 die letzte derartige Veranstaltung für diese Demo im UJZ Korn in Hannover statt.

Außerdem gibt es jetzt eine Aktionskarte (siehe Anhang) und eine EA-Nummer: 015212125228. Die EA-Nummer ist am Ostersonntag ab 10:00 zu erreichen.

Des Weiteren wird es am Ostersonntag eine gemeinsame Zuganreise mit dem Erixx aus Hannover und aus Buchholz (Nordheide) geben.

Aus Richtung Hannover erfolgt die gemeinsame Anreise mit dem Erixx, der um 11:51 am Hauptbahnhof Hannover abfährt (Vorderes Abteil).

Aus Richtung Buchholz (Nordheide) trifft mensch sich um 12:00 am Gleis 11. Der Erixx fährt dort (Bahnhof Buchholz/Nordheide) um 12:13 ab.

Aufruf zur Demo: https://de.indymedia.org/node/17860

Blog zur Demo: www.nonazisdorfmark.blogspot.de

Mach was, wo Du wirklich zählst: Fahr aufs Dorf!

Für eine antifaschistische Landpartie! Den Ludendorffern Ostern versauen!