[Kreta] Deutsches Konsulat in Solidarität mit Afrin besetzt

Die Gruppe übernahm mehr als 20 Minuten die Kontrolle über das Konsulat. Sie benutzten das Fax und die E-Mail des Konsulats, um ihre Erklärung an die Medien, an die offiziellen Staatsämter und Ministerien in Deutschland und der Türkei, einschließlich des Büros von Erdogan, zu senden. Auf dem Balkon wurde die deutsche Flagge mit einer PKK-Flagge geändert und ein Banner wurde herunter gelassen. Aus Wut auf die deutsche Unterstützung für den faschistischen türkischen Staat wurden Slogans in das Konsulat gesprüht.

VIDEO:

Photo(Download): https://share.riseup.net/#tqnBgDEPyYvVuCskoQuG1

Video: https://peertube.video/videos/watch/67b8e6b1-981c-4939-b1c8-6102eba85024

Ausführliche Erlärung:

*Afrin: Utopie gegen die Dystopie*

Seit über einen Monat greifen die faschistischen Banden Erdogans, im

Namen des Kampfes gegen den Terror (Operation Oliven Zweig), die

Bevölkerung Afrins (den westlichten autonomen Kanton Rojavas) an.

Rekrutiert wurden dafür Jihadistische Söldner, Mitglieder des IS und

der

Al Quida sollen das Gebiet ethnisch vom kurdischen Volk säubern.

Trotz

der militärischen Überlegenheit der türkischen Armee leisten die

bewaffneten Kräfte des kurdischen Volkes YPG/YPJ einen tapferen

Widerstand, welcher das nationalistische Spektakel von Erdogan in

Frage

stellt.

Aber Erdogan ist nicht der einzige Verantwortliche für dieses

Massaker

in Afrin. Die letzten Jahre wurde der gesamte mittlere Osten und

Syrien

insbesondere zum Kriegsschauplatz, in welchem alle großen Kräfte

(USA,

Russland, EU) und ihre Lakaien (Türkei, Iran, Saudi Arabien, Israel)

zusammenstoßen um ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen

zu

sichern.

Für das Gemetzel am syrischen und kurdischen Volk ist auch die EU

schuld

und insbesondere Deutschland und dessen Kriegsindustrie, die Erdogan

als

besten Kunden betrachten und den türkischen Staat mit Leopard 2

Panzern

und weiterem Kriegsmaterial ausrüstet. Die neoliberale Demokratie

Deutschlands kann das Spiel des kapitalistischen Wirtschaftens gut,

insbesondere dann wenn an den Trümmern und am Blut der kurdischen

Gesellschaft Millionen zu gewinnen sind: dann soll Afrin halt

brennen.

Und als wenn das nicht schon genug wäre, werden im selben Moment die

kurdischen Fahnen, Buecher, Lieder und die Demonstrationen in

Deutschland verboten.

Der Kampf der kurdischen Bewegung für Freiheit und Unabhängigkeit

fängt

aber nicht mit der Schlacht gegen die islamistischen Banden des IS

und

der türkischen Armee an. Der Widerstand wird schon fast ein

Jahrhundert

lang geführt, hat sich aber im Wesentlichen verändert. Von den

Aufständen und den Rebellionen gegen alle, die die kurdischen Gebiete

besetzt hatten, bis zum nationalen Befreiungskampf der PKK und des

heutigen Ringen für den Demokratischen Konföderalismus, kämpfen die

Kurden trotz immenser Verluste und Schmerzen weiter.

Wenn die Solidarität für all die die für ihre Freiheit streiten uns

dazu

aufruft der kurdischen Bewegung beizustehen, dann ruft unser

revolutionäres Gewissen uns auf, mit ihr für eine bessere

Gesellschaft

zu kämpfen. Denn im Gegensatz zur Vergangenheit geht es nicht mehr um

die Gründung eines kurdischen Staates, sondern um die radikaleVeränderung der Gesellschaft auf der Basis einer konföderalen

kommunalen

Organisierung.

Im Kampf für Freiheit und Autonomie wurde die Befreiung der Frau in

vorderste Linie gebracht, zusammen mit der Ökologie und der

Gleichberechtigung der religiösen und ethnischen Minderheiten. Der

Kampfgeist der kurdischen Frauen, im Schlachtfeld wie auch im

sozialen

Umbau, ist so die treibende Kraft, die die staatlichen und

patriarchalen

Strukturen die in West und Ost herrschen erbeben lassen.

Das kurdische Volk und ihr Kampf hat die Solidarität der globalen

libertären Gemeinschaft mit allen möglichen Mitteln errungen. Es wäre

unmöglich nicht die Inspiration, die sozialen Modelle, den Glauben

und

die Kraft zu erwähnen, welche die kurdische Bewegung mit ihrem

Paradigma

für die ganze Welt bietet.

Aus diesen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, dass deutsche

Konsulat in Heraklion auf der griechischen Insel Kreta symbolisch zu

besetzen. Wir senden so ein Signal, dass dieser Krieg nichts anderes

ist

als die natürliche Fortsetzung von Staat und Patriarchat, den zwei

größten Feinden der kurdischen Bewegung.

*Sieg den Waffen der kurdischen KämpferInnen!*

*Sieg dem Kampf für einen libertären Kommunalismus! *

*Sieg für Afrin!*

*Solidarische Menschen aus Kreta*