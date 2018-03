Fight 4 Afrin- Angriff in Darmstadt auf Geschäft von türkischen Faschisten

Als Rachekommando Firaz Dag haben wir auf ein türkisches Lebensmittelladen in Darmstadt, welches Faschisten gehört, einen Angriff durchgeführt um auf den Völkermord in Afrin aufmerksam zu machen. Wir rufen Alle dazu auf türkische Lebensmittel zu boykottieren, da das Faschistische Regime in der Türkei durch diese wirtschaftlichen Einkommen den Krieg finanziert. Wir rufen gleichzeitig dazu auf, nicht in die Türkei zu reisen und nicht in türkische Banken zu investieren. Greifen wir überall Finanzierer des faschistischen Regimes an und boykottieren sie!

Krieg dem Faschismus und seinen wirtschaftlichen Unterstützern!

Fight4Afrin