Rache für Afrin Aktionstrailer

Das Video ist auch ein Aufruf an alle RevolutionärInnen der Welt sofort Aktionen zu machen. JedeR RevolutionärIn muss verstehen, der Sieg in Afrin ist auch ein Sieg für alle Revolutionen auf der Welt. Deswegen Afrin verteidigen, bedeutet die Revolution verteidigen. Wartete nicht bevor es zu spät ist. Denkt an all die Menschen, die jede Sekunde die wir warten, unter den Bomben der Fasco-Erdogan-Armee ihr Leben verlieren. Schlagt zu!!!

Hier ist der Link zum Video: https://ok.ru/video/712797653632