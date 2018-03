ALI ÇIÇEK RACHETEAM ZÜNDET AUTO VON FASCHISTEN AN

In der französischen Stadt Marignan hat das Ali Çiçek Racheteam das Auto eines Kollaborateurs des AKP-MHP angezündet. In einer kurzen Erklärung zu der Aktion heißt es:

“Seit 50 Tagen führt der faschistische, türkische Staat mit seiner Vernichtungs- und Verleumdungspolitik ein Massaker an unserem Volk durch. Wir als kurdische Jugendliche in Europa fordern Rache für unser Volk. Deswegen nahmen wir uns einen Kollaborateur des AKP-MHP Regimes zum Ziel. So lange der Krieg andauert werden wir von nun an unsere Aktionen nur noch verstärken.”

Quelle: http://rojaciwan.eu/ali-cicek-intikam-timinin-marsilyada-eylemi/?lang=de

Video: <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/712920468096" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>