Poster in Gedenken an die ermordeten Menschen in Hanau

Mercedes Kierpacz, Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin

Am 19. Februar 2020 wurden diese 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet - in unseren Erinnerungen und Kämpfen leben sie weiter - Erinnern heisst kämpfen

In Gedenken an sie haben wir in der Nacht auf heute an verschiedenen Orten in Bern Gendenkbilder geklebt.

Das Attentat in Hanau war und ist kein Einzelfall! Die rassistische Grundstimmung in unserer Gesellschaft bildet der Nährboden für solch abscheuliche Taten, und der Staat und die Justiz begünstgigen immer wieder rassistisch motivierte Morde. Der folgende Text "Kette des Versagens" beleuchtet genauer die Rolle der Polizei im Rahmen des Anschlages in Haunau vom 19. Februar 2020: https://19feb-hanau.org/wp-content/uploads/2021/02/Kette-des-Versagens-1...