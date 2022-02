Vor einem Jahr am 05.02.2021 wurde bei Eiseskälte und mitten in der Nacht ein Camp von etwa 100 Menschen an der Rummelsburger Bucht geräumt. Schon am nächsten Tag machten die Bagger die Wohnorte und Wertgegenstände platt. Geplant und durchgedrückt wurde die Zerstörung durch den Lichtenberger Baustadtrat und Vize-Bürgermeister Kevin Hönicke (SPD) - um ihm zu zeigen, dass wir ihm das nicht vergessen, haben wir uns vor seinem Bürgerbüro in der Rathausstraße in Berlin Lichtenberg getroffen.

Wir solidarisieren uns mit den Menschen, die an dem Tag vieles verloren haben. Wir fordern den Stopp der Bebauung der Rummelsburger Bucht!

Bucht für alle - sonst Krawalle!

Kommt am Samstag den 05.02.2022 ab 14 Uhr zur Kundgebung an der Rummelsburger Bucht (Kynaststraße Ecke Hauptstraße)!