[TÜ] Silvester-Feuerwerk am Knast

Am 20.12.2021 gelang es einem* Häftling aus dem Tübinger Knast während eines Ärztin*Arztbesuchs zu fliehen. Wir hoffen er* kommt gut durch!

Um den anderen Gefangenen in Tübingen Grüße zu schicken und ihnen ein besseres 2022 zu wünschen, waren wir am Abend des 30.12.2021 am Knast und haben mit Parolen und ordentlich Pyro ein bisschen Farbe in die Tristesse des (Knast-)Alltags gebracht.

Grüße gehen raus an Ella, Lina, Dy, Jo und alle anderen politischen Gefangenen.

Für eine Gesellschaft ohne Knäste!