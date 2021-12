Evict prisons, not houses! Together against repression! - Solidarische Prozessbegleitung am 17.12.

Am 17.12. werden vor Gericht gleich zwei Fälle verhandelt, in denen Menschen, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, kriminalisiert werden sollen. Für uns ist klar so wie die beiden sich für uns eingesetzt haben, werden auch wir ihnen beistehen. Also kommt am 17.12 um 9.30 (Raum B136, Wilsnacker Straße) und um 14.30 (raum 371, Turmstr) zur solidarischen Prozessbegleitung. Lasst uns zeigen ,dass wirklich niemand allein gelassen wird. Haltet euch auch schon mal den 25.01. frei, auch hier sollen solidarische Menschen vor Gericht weitere Repression erfahren.

Antirep Gruppe der Interkiezionalen

+++english+++

On Dezember 17. two cases will be heard in court, in which people who are Wirkung for a Vetter society are to be criminalized. For us it is clear that just as they have stood up for us, we will also stand by them. So come on the 17.12 at 9.30 (room b136, wilsnacket str.) and at 14.30 (room 371, turmstr) to the solidary process support. Nobody is left alone. Also safe the date on the 25.01, there solidarid people are forced to experience further repression in court.

