Antifaschistische Themenwochen Magdeburg 2022

07.01.2022 | Zugtreffpunkt: 13 Uhr | MD HBF

Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt - gemeinsame Anreise nach Dessau #OuryJallohDasWarMord



08.01.2022 | 18 Uhr | TachelesSeebrücke Magdeburg - Filmscreening zur Repräsentation geflüchteter Menschen mit Austausch über kritisches Weiß-Sein09.01.2022 | 19 Uhr | Volksbad Buckau (Karl-Schmidt-Straße 56)Students for Climate JusticeFilm und Gespräch: "Dear Future Children"09.01.2022 | 18 Uhr | OnlineSolidaritätsbündnis Kurdistan-Magdeburg"Wer sind die Grauen Wölfe und welche Rolle spielen sie in Deutschland?"Vortragsveranstaltung mit Dîlan Karacadag10.01.2022 | 18 Uhr | Forum Gestaltung (Brandenburger Straße 9)Antirassistische Aktion - Buch Lesung mit Massimo Perinelli und Lydia Lirke "-Erinnern stören - der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive"11.01.2022 | 18 Uhr | Online KlassenFragen mit Klaus Dörre: "Grüne Industriekonversion in Ostdeutschland - Chancen und Grenzen einer tragfähige Koalition von Klimaaktivistis und Arbeiter:innen in der Kohle- und Autoindustrie"12.01.2022 | 18 Uhr | tbaFeministisches Kollektiv MagdeburgWorkshop: "Feministische Antifa - Rückblick und Perspektiven"13.01.2022 | 18 Uhr | Libertäres Zentrum Magdeburg (Alt Salbke 144)Vortrag: "Zusammenzucken in Mitteldeutschland – Antifa und Repression in Thüringen"14.01.2022 | 16 Uhr | TachelesAusstellungseröffnung "Neofaschismus in Deutschland" des VVN-BdAweitere Termine der Ausstellung zu besichtigen bei platz.machen14.01.2022 | 19 Uhr | onlineVortrag der FAU Magdeburg: "Das Versagen der Arbeiter:innenbewegung 1933"15.01.2022 | 20 Uhr | Libertäres Zentrum (Alt Salbke 144)"Das Antifa Ost-Verfahren. Antifaschismus als Feindbild von Staat und Polizei."Infoveranstaltung des Solidaritätsbündnisses Antifa Ost (SAO)Eintritt nur mit 2G+17.01.2022 | ab 15 Uhr | Stadtteilladen MitmischenJugendrat Magdeburg "Antifaschistischer Jugendtag"18.01.2022 | 18 Uhr | onlineKlassenFragen: Buchvorstellung von und mit Ishay Landa "Der Lehrling und sein Meister - liberale Tradition und Faschismus"19.01.2022 | 19 Uhr | online"Antifa im ländlichen Sachsen-Anhalt - Erfahrungen - Ansätze - Ausblick"20.01.2022 | 18:30 Uhr | Tacheles"Was tun, wenns brennt?" Rechtshilfetipps und Demo 1x1 mit der Roten Hilfe e.V. OG Magdeburg21.01.2022 | 18:00 Uhr | Bahnhof NeustadtAntifaschistische Vorabenddemo22.01.2022 | MagdeburgNaziaufmarsch zum Desaster machen!