stacheldrahtzaun vor parteibüros von spd und cdu in oldenburg

Oldenburg, 09.12.2021

heute am frühen morgen haben wir vor den parteibüros von cdu und spd in oldenburg stacheldrahtzäune und transparente angebracht. die botschaft: FESTUNG EUROPA IST DIE WAFFE - IHR HABT DEN FINGER AM ABZUG.

spd und cdu/csu sind komplizinnen im verbrechen der rassistischen europäischen abschottungspolitik. mitgestaltet von der großen koalition, wurden seit 2014 weit mehr als 20.000 menschen im mittelmeer ermordet. folterlager errichtet. menschen bei pushbacks misshandelt und gequält. rettungsschiffe mit verordnungen blockiert. menschen nachts aus ihren betten gerissen und abgeschoben. asylgesetze verschärft und familiennachzug ausgesetzt. menschen während einer pandemie in massenlager gesperrt. rassistische, rechtsextreme hetze betrieben, um das alles zu rechtfertigen.

spd und cdu/csu sind teil des kapitalistischen, rassistischen systems der festung europa. dieses system gehört überwunden, nicht humaner gestaltet und effektiver verwaltet.

mit dieser aktion stellen wir keine forderungen an die parteien, sondern klagen an und zeigen verantwortung auf. appelle an die einhaltung der menschenrechte oder irgendwelcher konventionen sind müßig, wenn sie nicht treffen und nicht in der lage sind zu mobilisieren. spd und cdu, ihr treibt das globale koloniale system der ausbeutung und abschottung voran. festung europa ist eine waffe und ihr habt den finger am abzug!

GEGEN FESTUNG EUROPA UND IHRE FANS. SOLIDARITÄT MIT ALLEN MENSCHEN AUF DER FLUCHT UND IHREM KAMPF FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT.