[HH] Firmenwagen von JCDecaux angezündet

das französische unternehmen jcdecaux, welches 2009 auch die mehrheit an der wall ag übernahm, ist wie ströer anbieterin von großplakaten. sie profitieren von der inwertsetzung des öffentlichen raumes, mit der die bevölkerung mit dem angeblichen glück des konsums geködert und befriedet werden soll als auch dem ausbau der smart cities. darüber hinaus unterstützen diese firmen mitunter auch offen den organisierten faschismus, wie es zuletzt bei ströer anhand von parteispenden an die afd in form von plakatekampagnen aufgedeckt wurde. gründe genug, eine dieser firmen in der nacht vor den bundestagswahlen anzugreifen. der gang zur wahlurne, der allein dazu dient, das demokratische spektakel zu legitimieren und den kapitalismus aufrecht zu erhalten, ist für uns keine option. die verantwortung für die leben von mensch und natur können wir nur selbstorganisiert in unsere eigenen hände nehmen. um unsere unvereinbarkeit mit dem herrschenden system auszudrücken und den direkten angriff auf alle strukturen der unterdrückung zu propagieren, wählten wir in der nacht vom 25.09.2021 auf den 26.09.2021 in der hamburger innenstadt einen firmenwagen von jcdecaux aus und zündeten ihn an.

flammende grüße an den anarchistischen gefangenen boris, der nach einem brand in seiner zelle immer noch im grand est krankenhaus in metz im koma liegt!

grüße an alle unregierbaren weltweit!

alle zusammen nach leipzig am 23.10.!