ELLA - DokuFilm über die Lügen von Polizei und Justiz - Spielorte gesucht

Am 1. Oktober 2021 soll der Film "Ella" an so vieelen Orten wie möglich in ganz Doitschland uraufgeführt werden. Seid der Räumung der Waldbesetzung "Danni" gegen den Bau der A49 ist Ella nun schon 10 Monate in Untersuchungshaft! Erstinstanzlich wurde Ella zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt, Ella soll Widerstand, tätlichen Angriff und gefährliche Körperverletzung begangen haben. Der Film belegt klar, was am 26.11.2020 (Tag von Ellas Räumung) und dananch wirklich geschah und warum Anklage, Haftgründe und die gesamte Beschuldigungsstory eine Lüge sind, welche Staatsanwaltschaft und Amtsgericht nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Der Film beginnt mit Passagen über die politische Einordnung (Protest gegen A49, Form der Auseinandersetzung/Räumung, Ziele repressiver Einschüchterung). Dann folgen anhand der Bilder von einer Theater-Nachstellung und den Originalvideos sehr präzise Nachweise, dass die Darstellungen falsch waren und die Lügen geplant, um ein Abschreckungsopfer zu kreiieren.

Der Film soll unteranderem Druck aufbauen, auf den neuen Haftrichter vom Landgericht, der nun ja auch entscheiden muss, ob Ella weiter in UHaft bleiben muss oder nicht..

Falls du eine Filmaufführung in deiner Nähe organsieren möchtest, findest du alle Infos und die Liste der Spielorte, auf https://ella.siehe.website und https://freethemall.blackblogs.org/unbekannt/

Resist State Repression! Free all Prisoners! Free Ella!