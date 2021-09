STRONGER THAN CARPITALISM

Soli-Grüße an IAA-Gegner*innen

Graz, Sommer 2021.

Während das Auto mit Karacho gegen eine lebenswerte Welt rast, bekämpfen wir die Lebensfeindlichkeit der gegenwärtigen Zivilisation!

Wohin wir nur schauen, verdirbt alles: Wo es kaum noch Bäume gibt, wird weiter gerodet; Wo Beton fruchtbaren Boden für immer abtötet, wird weiter gebaut; Wo Menschen in Ruhe sein wollen, werden sie vertrieben; Wo Leute sein wollen, wie sie sind, werden sie umgebracht; Wo Luft zum atmen und Raum zum entfalten sein könnte, werden bürokratische Formulare mit Richtlinien gelegt; Wo Wesen sich begegnen könnten stehen.... AUTOS!

Die IAA in München war ein voller Erfolg: für ihre Gegner*innen! Etliche Straßen der Innenstadt wurden blockiert, Häuser besetzt und 5 Autobahnen gleichzeitig lahmgelegt! Unsere Grüße gehen raus an alle die sich im September gegen den (Auto-)Kapitalismus gestellt haben und es weiter tun wollen. Allen Repressionen und 4:1-Betreuung durch Polizei zum Trotz. An alle, die das System so sehr verachten, dass sie nicht anders können, als Schädliches unschädlich zu machen!

Um den Zeitraum der IAA sind deshalb in Graz mehrere Luxuskarren außer Gefecht gesetzt worden. Ihnen wurden die Reifen aufgeschlitzt. Wenn es auch die Bullen oder offensichtlche Faschos getroffen hat, war das sicher kein Zufall.

Und das ist nicht alles: Frisch produzierte Karren der Mercedes G-Klasse sind diese Woche mit Feuer angegriffen worden. Der Stolz der Automobilindustrie bleibt angekokelt liegen.

Ihr nehmt uns die Luft zum atmen, deshalb haben es eure Autos abgekriegt.

Es bleibt offensichtlich noch viel zu tun, also raus auf die Straße, rein in die Nacht!

Ein paar der A-Klasse