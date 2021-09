Spontandemo vor Nazihaus in Almstedt (Landkreis Hildesheim)!

Gerade findet im Landkreis Hildesheim im Dorf Almstedt eine Spontandemo gegen die rechten Umtriebe des Johannes Welge und seiner Organisation „Die Rechte Braunschweig/Hildesheim“ statt. Johannes Welge blickt auf eine lange Karriere in der extremen Rechten zurück und gilt als Hauptantreiber und Agitator der lokalen Naziszene.

Während die Faschos gerade in Braunschweig verschiedene Kundgebungen abhalten und ihren Hass verbreiten, entschieden wir uns, sie in ihrem Rückzugsort in Almstedt zu besuchen. Hier zog der aus Braunschweig stammende Neonazi Johannes Welge Ende 2014 mit seiner damaligen Frau Lisa Welge und Kindern hin. Auf Grund von Untreue und Drogenkonsums verlor er seine Familie und zwischenzeitlich die Parteimitgliedschaft. Seit der Trennung verbringt er den Großteil seiner Zeit mit Alkoholergüssen und geht keiner Arbeit nach, sondern lässt sich sein Leben vom großzügigen Vater und einer ominösen anderen Quelle mit Geld und Immobilien finanzieren, wie geleakte Kontoauszüge hier auf Indymedia bewiesen. Diese Lebensumstände lassen ihm viel Freiraum und Zeit, um sich seiner einzigen Stärke, den Aufbau der extrem Rechten Szene zu kümmern, denn in allen anderen Punkten im Leben hat er kläglich versagt.

Doch zurück zur Immobilie Marsch 14:

Von Anfang an wurde die Immobilie von der Naziszene für Orgatreffen, Liederabende, Partys, Schulungen und sogar Landesparteitage genutzt. Zwischenzeitlich lebten auch andere Nazis wie beispielsweise die Familie Hedermann (Besseres Hannover) im Haus. Hier im Kaff werden ganz in Ruhe und abseits der Großstädte Hildesheim und Braunschweig Naziaktionen geplant und vorbereitet sowie Strukturen aufgebaut. Die Polizei hat schon mehrfach das Haus durchsucht auf der Suche nach Waffen und zuletzt Beweismitteln in versch. Gerichtsverfahren durchsucht. Regelmäßig bekommt Welge Besuch von Braunschweigern, Hildesheimer, aber auch überregionalen Neonazis um gemeinsam Zeit zu verbringen, das Haus kann als einer der Dreh und Angelpunkte extrem Rechter Umtriebe in unserer Region angesehen werden.

Wir wollen die Ruhe um den Rückzugsort der Nazis im Ort stören und ihnen zeigen: Wenn ihr in unseren Städten demonstriert, kommen wir eben zu euch aufs Dorf! Uns ist die Wichtigkeit eurer Immobilie bekannt und wir werden euch im Hinterland keine Ruhe lassen!

Antifa heißt Landarbeit!