Eure Sicherheit ist unser Albtraum - Fahrrad Demo

Momentan gibt es 7 sogenannte KbOs (Kriminalitäts belastete Orte - ein Begriff der Bullen) in Berlin: Kottbusser Tor, Hermannplatz inklusive Hermannstraße, Warschauer Straße zwischen der Revaler Straße und dem Schlesischen Tor, Görlitzer Park und das Wrangelkiez, Alexanderplatz und Rigaer Straße. Hier kann die Polizei ohne Grund oder Anlass einfach Leute anhalten, durchsuchen und die Papiere verlangen. Diese Form der wahllosen Kontrollen basiert vielfach auf "racial profiling". Kontrolliert und kriminalisiert werden vor allem Schwarze Menschen, People of Colour, Rom*nja und Sinti*zze, Gruppen von Jugendlichen, Drogenkonsument*innen, Wohnungslose und Sexarbeiter*innen.Obwohl in diesen Zonen die Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt wird, Menschen kriminalisiert und abgeschoben werden, unterliegt die Errichtung der Zonen alleine dem Urteilsmaß der Polizei.

KbOs machen unsere Straßen nicht sicherer.Im Gegenteil: Für viele Menschen werden diese Zonen zu Risikogebieten in denen sich die Gewalt des kapitalistischen Staates manifestiert. Alle die, die nicht in das kapitalistische, rassistische und patriarchale System passen, sollen unsichtbar gemacht werden.Bei der Aufwertung unserer Viertel werden Menschen schrittweise an die Ränder der Stadt gedrängt um Platz zu machen für "sichere" Nachbarschaften in denen sich Touristen und Yuppies wohlfühlen. Das hat nichts mehr zu tun mit solidarischen Kiezen zu tun, in denen sich die Leute gegenseitig unterstützen und sich gemeinsam gegen Unterdrückung wehren.

Deswegen wollen wir mit euch gemeinsam am 12.09. während des Entsichern Kongress-Wochenendes diese Orte befahren, um sichtbar zu machen dass wir keinen Bock auf permanente Polizeipräsenz und Schikanen in unseren Kiezen haben!

12.9, 17Uhr, Alexanderplatz, Neptunbrunnen

*en*

There are currently seven so-called KbOs areas, considered "high-crime rate locations" in Berlin: Kottbusser Tor, Hermannplatz, RAW, Görli and Wrangelkiez, Alexanderplatz, Rigaer Straße, Hermannstraße. Here, the police have the power to establish their own security measures by stopping, identifying and searching people they consider suspicious of crime, even if there is no reason to do so. These measures end up taking the form of racial profiling and other types of discrimination. Controlled and criminalized are mainly Black people, People of Color, Rom*nja and Sinti*zze, groups of young people, drug users, homeless people and sex workers.While the criteria for establishing them are determined based on the discretion of the police, free transit is hindered and prohibited and people are criminalized and deported.

The streets do not become safer as a result. They are perceived as more insecure and become completely impassable for some groups. Thus legitimizing the monopoly of violence in public spaces by capitalism and the mechanisms of the State. And contributing to the invisibilization of those who do not fit into a capitalist, racist and patriarchal system.Gentrification and social control are going hand by hand by displacing of population from the center to the periphery of our city, creating "safe" neighborhoods from precarious social groups. Leaving a showcase city for tourists and yuppies that have little or nothing to do with those who today we try to build networks of mutual support, solidarity and resistance in every neighborhood of this city.

That is why on September 12th, during the Entsichern Kongress, we want to make these spaces ours with a bike demonstration that will go through these areas.

