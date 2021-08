Eberswalde: AfD-Nazis ans Bein gepisst - Nazis verpisst euch!

AfD-Nazis ans Bein gepisst - Nazis verpisst euch!

Anlässlich des Sommerfests der AfD auf dem Eberswalder Marktplatz haben wir in der Nacht zum Sonntag, 22.08.21 die Veranstaltungsfläche mit literweise gereiftem Urin getränkt. Wir hoffen damit ein deutliches "not welcome" überbracht zu haben und dass der Geruch den Veranstaltenden zumindest ein wenig den Tag vermiest und sei es bei Reinigungsversuchen.

Wir freuen uns über alle Beiträge zum breiten und bunten Protest gegen die AfD in Eberswalde und hoffen, mit unserem Beitrag zu mehr Kreativität in der Aktionslandschaft zu inspirieren.

einige Blasenschwache