NO DISCUSSION - Antifademo in Stendal! Gegen die rechte Hegemonie in der Provinz. Für eine linksradikale Perspektive!

Auf nach Stendal am 05.06. gegen die rechte Hegemonie in der Provinz und für eine linksradikale Perspektive!

Immer offensiver versuchen Rechte in Sachsen-Anhalt den öffentlichen Raum und Diskurs mit Gewalt zu dominieren. Auch in der Kleinstadt Stendal und den umliegenden Orten der Altmark zeigte sich in letzter Zeit ganz konkret,

was das für alle Menschen heißt, die nicht in das Weltbild der Nazis passen. Auch hier haben die Nazis durch die Coronaproteste Rückenwind bekommen.

Von der AfD organisiert, gab es mehrere Autokorsos von Tangermünde nach Stendal. Hier konnten Nazis, Reichsbürger*innen und Coronaschwurbler*innen unter den Augen des Ordnungsamts ungestört ihre rassistischen Ideologien verbreiten.

So wähnen sich die Faschos in einer scheinbar ruhigen „Wohlfühlarea“. Wozu dies in direkter Konsequenz führt, wird z.B. in Seehausen sichtbar. Hier wird versucht Klima-Aktivist*innen durch Brandanschläge, selbstgebaute Bomben und direkte Gewalt einzuschüchtern.

Wir wollen in Stendal und der Altmark unsere Solidarität mit den Menschen ausdrücken, die von dieser Gewalt betroffen und tagtäglich dagegen aktiv sind.

Zeigen wir den Betroffenen rechter Gewalt, dass sie nicht alleine sind und stärken wir den lokalen Antifas und anderen coolen Menschen den Rücken! Lassen wir die örtlichen Faschos wissen: Wir kennen euch und eure kleine Neonaziwunderwelt könnt ihr mal schön vergessen!

Ob Straße oder Parlament – Weg mit der AfD!

Als wäre der alltägliche Struggle nicht genug, überzieht die AfD das Land nun auch noch mit einer Wahlkampftour, die vor allem auf Demonstrationen in Provinzstädten setzt. Parteipolitisch ist von linker Seite außer bloßer Lippenbekenntnisse „gegen Extremismus“ kaum etwas Konstruktives dagegen zu erwarten und so kann sich die rechte Hegemonie weiter verfestigen, während linke Positionen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Das wollen wir nicht zulassen! Für uns ist klar, dass gesellschaftlicher Fortschritt nur emanzipatorisch erkämpft und nicht gewählt werden kann. Wir wollen in Stendal eine linksradikale Perspektive sichtbar machen, die mehr möchte als nur Abgrenzung gegen die völkischen, rassistischen und neoliberalen Parolen von AfD und CDU.

Dass diese Parteien gezielt die sozialen und politischen Folgen des kapitalistischen Systems und der eigenen Politik für nationalistische Propaganda und Stimmenfang nutzen ist nichts Neues. Lasst uns diese Ellenbogenmentalität aufbrechen! Stellen wir klar, dass der Widerstand gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Verwertungslogik nur solidarisch über Grenzen hinweg zu führen ist. Eine “deutsche Volksgemeinschaft”, antisemitische Verschwörungsmythen, antifeministische Parolen und rassistische Ausgrenzung sind keine Lösungen, sondern Teil des Problems und der Weg in die Barbarei.

Stattdessen kämpfen wir für eine gerechte Gesellschaft für alle – unabhängig von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht. Mit einer kraftvollen antifaschistischen Demonstration wollen wir deutlich machen, dass wir nirgendwo zulassen, dass Neonazis, AfD und CDU ungestört ihre menschenfeindliche Ideologie verbreiten können und gegen alles vorgehen was nicht in ihr beschränktes Weltbild passt.

Mit eurer Unterstützung wollen wir ein klares Zeichen setzen, dass es eine Perspektive jenseits von Staat, Kapital und völkischen Ideen gibt.

Keine Stimme den Nazis – nicht am Stammtisch, nicht im Kreistag und erst recht nicht im Landtag!

Demo – Stendal – 05.06. – 14 Uhr – Bahnhof

Nutzt vor der Demo die kostenlosen Testangebote bei euch Vorort, haltet auf der Demo bitte die Abstände ein und bringt neben einer Maske auch noch ein schickes Transparent mit. Parteifahnen oder ähnlichen Müll könnt ihr getrost zu Hause lassen.

Uns ist es dabei genauso wichtig nicht als Macker um die Ecke zu kommen, sondern durch vielfältigen Protest unsere Haltung zu zeigen.

NO DISCUSSION! – Für eine linksradikale Perspektive!